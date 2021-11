Belen Rodriguez, finalmente la verità sulla crisi: “Sono successe troppe cose…”

Che è successo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Dopo le voci e i gossip, finalmente salta fuori la verità sulla crisi tra la showgirl argentina e il suo fidanzato e padre di sua figlia.

Belen Rodriguez è una showgirl, modella e conduttrice tv argentina, personaggio televisivo molto famosa anche in Italia. Oggi ha 37 anni d’età ed è separata dal suo ex marito Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio di nome Santiago che ora ha 8 anni. Attualmente Belen conduce il talent-show “Tu sì que vales” su Canale 5.

La carriera di Belèn in Italia è iniziata nel 2004, quando si è trasferita a Milano per fare la modella. Da allora sono passati più di 15 anni, durante i quali si è misurata con il cinema, le serie Tv, la musica, il doppiaggio e la pubblicità. È considerata una delle donne più belle e amate della televisione italiana.

Spesso, però, si è parlato di Belen anche per via della sua vita privata. Ex di Fabrizio Corona, anche il tira e molla con il ballerino De Martino ha riempito per anni le prime pagine delle riviste settimanali di gossip. Da circa un paio d’anni, però, Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato: si chiama Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese è un hair-stylist, un parrucchiere di 26 anni d’età che dunque è più giovane di dieci anni rispetto alla sua compagna. Il 12 luglio del 2021, all’ospedale di Padova, è nata la seconda figlia di Belen, frutto dell’unione con Spinalbese: si chiama Luna Marì ed ha solo pochi mesi di vita.

Ecco cosa è successo tra Belen e Antonino Spinalbese

Di recente, però, le voci su una crisi coniugale tra Belen e Antonino si sono intensificate sempre di più. Addetti ai lavori, riviste di gossip e giornalisti di settore hanno iniziato a sospettare che nella coppia non fosse tutto rosa e fiori e che, anzi, le cose stessero iniziando ad andare molto male.

Ora finalmente salta fuori tutta la verità sulla crisi: “Sono successe troppe cose…“, spiega la rivista “Diva e Donna”. Il motivo della crisi è che “nella coppia è successo tutto troppo in fretta” e le sicurezze hanno iniziato a vacillare: anche per questo Belen si sarebbe riavvicinata a Fabrizio Corona, ma in semplice amicizia.

In ogni caso, il settimanale “Chi” garantisce che la Rodriguez e Spinalbese stanno ancora insieme. Non si sono lasciati e nonostante la crisi stanno cercando di rimettere insieme i pezzi, anche nel bene della neonata Luna Marì. Continueranno a conoscersi meglio, senza farsi spaventare dai problemi di coppia.