Enzo Iacchetti, la verità sul gioco d’azzardo: e le accuse di ludopatia

La vita dei personaggi famosi è sempre agiata e priva di rischi economici? Non è così ed Enzo Iacchetti lo sa bene poiché ha rischiato di finire sul lastrico.

Enzo Iacchetti è un attore ed un conduttore televisivo di Castelleone classe 1952. Da giovane inizia lavorando in un’agenzia di viaggi a Lugano, salvo poi cambiare idea e tenta la carriera radiofonica in alcune radio locali continuando, ovviamente, a fare gavetta come intrattenitore ad eventi o serate. La sua carriera da comico inizia nel 1979 al famoso Derby Club di Milano che gli permette di farsi conoscere, passo dopo passo.

Il vero successo arriva nel 1994 quando, in coppia con Ezio Greggio, conduce Striscia la Notizia e diventa uno dei volti storici del tg satirico. Contemporaneamente, intraprende la carriera di attore al cinema, sul piccolo schermo ed a teatro. Lo troviamo in titoli conosciuti come Mari del Sud, In questo mondo di ladri, Il mammo, Benedetti dal Signore, Quelli dell’intervallo, Occhio a quei due. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Roberta che l’ha reso padre di Martino (1986) ed è stato a lungo fidanzato con Maddalena Corvaglia.

Quando si è all’apice del successo, i guadagni sono facili. Magari qualcosa lo si spende, mentre altro lo si mette da parte per il futuro. Tuttavia, a toglierti parte dei tuoi risparmi ci pensano le tasse. Lo sa bene Enzo Iacchetti che si è visto portare via, poco alla volta, i suoi risparmi ottenuti dai guadagni degli anni passati sul piccolo schermo.

Tuttavia, la colpa non è solo delle tasse ovviamente, ma lui stesso è consapevole che il primo colpevole di tutto questo è lui poiché era entrato nel circolo vizioso delle scommesse e del gioco d’azzardo.

E questo vizio lo ha portato ad avere gravi problemi economici tanto da rischiare di finire sul lastrico. Iacchetti si è reso conto che fino a quando lavorava con costanza e guadagnava, magari poteva anche sostenere questo vizio, ma quando il lavoro è calato e, di conseguenza, anche i guadagni tutto è diventato più facile.

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia: ecco perché si sono lasciati

La vita privata di Enzo Iacchetti è stata al centro del gossip quando si è fidanzato con Maddalena Corvaglia. I due si erano conosciuti a Striscia la Notizia: lui conduttore famoso, lei velina. A far scalpore erano stati i 29 anni di differenza, eppure il loro amore è andato avanti per anni.

Ed oggi, si parla finalmente dei veri motivi che li hanno portati a porre fine alla loro relazione. La differenza d’età, infatti, con il tempo è diventata un problema: ritmi ed abitudini diverse con Iacchetti che ha rivelato come gli sembrava di essere il papà della Corvaglia e non più il suo compagno. La ragazza amava andare a ballare e tornava spesso tardi la sera, mentre lui la aspettava a casa preoccupato, proprio come farebbero i genitori. Per questo motivo hanno deciso, di comune accordo, di lasciarsi, ma tra di loro rimane un rapporto amichevole.