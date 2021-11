Flora Canto dilaniata dal lutto: “Dopo la sua scomparsa…”

Flora Canto parla di una recente scomparsa che l’ha colpita e che è difficile da riuscire a superare.

Flora Canto è un’attrice e conduttrice di Roma, classe 1983. Arrivata nel mondo dello spettacolo come tronista di Uomini e Donne dove pensava di aver trovato il vero amore con Francesco Fozzessere salvo poi lasciarsi ad un passo dal matrimonio. Volto di importanti brand a livello mondiale, la troviamo come attrice in Vieni Avanti Cretino, La coppia di campioni e Di tutti i colori.

È stata tra i protagonisti di Tale e Quale Show dove ha lasciato senza parole il pubblico per la sua bravura. Dal 2020 è inviata di Ogni mattina, programma quotidiano di TV8. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stata al fianco di Filippo Bisciglia, mentre ora è la compagna di Enrico Brignano che l’ha resa madre di Martina (2017) e di Niccolò (2021).

Flora Canto ed il ricordo di Gigi Proietti

Flora Canto non perde l’occasione per condividere con i suoi fan i suoi pensieri, i suoi momenti belli e meno belli, i suoi ricordi. In occasione della morte di Gigi Proietti ha voluto omaggiare il grande attore scomparso, come ha fatto la maggior parte dei suoi colleghi, ma lei lo ha voluto fare in un modo inedito.

Cogliendo, infatti, anche l’occasione per fare gli auguri a Monica Vitti arrivata al traguardo dei 90 anni. Ad attirare l’attenzione sono le parole che la bella conduttrice ha dedicato a Proietti, venuto a mancare il 2 novembre 2020: “Ieri ricordavamo tutti Gigi…un anno senza di lui…che da lassù proprio oggi, proprio il giorno dopo la sua scomparsa…ti starà cantando Nu je da retta Roma…per festeggiare i tuoi meravigliosi 90 anni”.

I follower hanno apprezzato questo gesto poiché la Canto, con un post, è riuscita a ricordare uno degli attori che ha fatto la storia del cinema italiano ed ha trovato un modo originale per fare gli auguri alla Vitti, dando voce a Proietti. Inutile dirlo, il post su Instagram ha fatto incetta di like e di commenti.

Flora Canto prepara il matrimonio con Enrico Brignano

Nel frattempo, Flora Canto è molto impegnata con i preparativi per il matrimonio poiché nel giugno 2022 diventerà la moglie di Enrico Brignano e celebreranno, così, il loro amore.

Il comico le ha fatto la proposta di matrimonio durante il suo spettacolo all’Arena di Verona con la donna che non se lo aspettava ed è rimasta piacevolmente sorpresa. Ed ora ha preso in mano la situazione ed è pronta per fare il possibile per rendere indimenticabile quel giorno, con la festa dei loro sogni.