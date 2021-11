Max Giusti, il dramma della malattia improvvisa: la corsa in ospedale

Tutto procedeva per il meglio, fino a quando la malattia ha fatto capolinea ed ha costretto Max Giusti a correre all’ospedale.

Max Giusti è un conduttore televisivo ed un imitatore di Roma classe 1968. Di origini sarde e marchigiane, arriva nel mondo dello spettacolo molto giovane. Nel 1991 prende parte a Stasera mi butto e Ricomincio da due, programmi di Rai 2. Dieci anni di gavetta fino al 2001 quando è tra i conduttori di Stracult. Nel frattempo, affina le sue doti da imitatore che gli permettono di farsi conoscere ed amare sempre più dal pubblico.

Dal 2008 al 2013 è il presentatore di Affari tuoi a cui seguono le conduzioni di Stasera è la tua sera (2010), Un minuto per vincere (2011), Riusciranno i nostri eroi (2013), La papera non fa l’eco (2014), Boss in incognito (2020) e Guess my age (2021). Inoltre, è stato tra i concorrenti di Pechino Express (2020) e de Il cantante mascherato (2021). Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2009 è sposato con Benedetta Bellini che l’ha reso padre di Matteo (2010) e di Caterina (2012).

L’improvvisa malattia che ha colpito Max Giusti

Torniamo indietro nel tempo, esattamente nel 2019 quando Max Giusti era alla conduzione del programma Boom! sul canale Nove. Durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con una malattia improvvisa che, tuttavia, non lo ha fatto fermare e gli ha dato la forza di proseguire e portare a termine il suo lavoro.

Ma cosa è successo esattamente? Il conduttore ha avuto una paresi su metà del suo volto ed il fatto che abbia deciso di proseguire con le registrazioni ha aggravato la cosa poiché l’infezione al nervo facciale era diventata molto più forte fino a fargli diventare quasi impossibile riuscire a parlare.

Una corsa all’ospedale dove ha fatto tutti gli esami del caso e dove è stato curato fino al momento in cui tutto si è risolto. Oggi Max Giusti sta bene e quella malattia improvvisa rappresenta solo una brutta parentesi nella sua vita.

La sorpresa della moglie a Max Giusti

Il matrimonio tra Max Giusti e la moglie Benedetta prosegue a gonfie vele con molto amore. Giusti, ogni tanto, è costretto ad assentarsi da casa per motivi di lavoro, mentre la moglie si dedica ai loro bambini.

Tuttavia, Benedetta ha voluto fare una sorpresa al marito: mentre era impegnato a condurre Guess My Age, tra gli ospiti “sconosciuti” è comparsa proprio la donna. Il conduttore si è emozionato, impossibile nascondere il suo sorriso ed i suoi occhi lucidi ed ha rivelato che non si vedevano da oltre due settimane e che la moglie gli ha fatto una bellissima sorpresa.