Sguardo cupo da bambina, oggi è un’icona della musica italiana: Ecco chi è

Riuscite a riconoscere chi è la bambina in foto? Dietro lo sguardo imbronciato e i capelli ricci si nasconde una delle cantanti più famose della musica italiana. Ecco di chi si tratta.

Avete capito chi è la bimba con lo sguardo cupo in foto? Qui sotto la rivediamo in un’altra foto d’epoca, che la mostra con il volto sorridente e birichino, ma oggi quella bambina è cresciuta, ha 67 anni d’età ed è una cantante tra le più premiate nella storia della musica italiana, una vera e propria icona.

Per chi non fosse ancora riuscito ad indovinare di chi si tratta, ecco qualche indizio che potrà aiutarvi a riconoscerla. È nata a Roma, figlia di due controfigure cinematografiche e così, fin da piccola, ha iniziato subito a lavorare nel mondo del cinema. All’inizio degli anni ’70 inizia la sua carriera da cantante e in pochi anni raggiunge subito il successo nazionale.

Ad oggi, ha pubblicato la bellezza di 19 album in studio, 5 album live registrati durante i suoi concerti in giro per l’Italia e ben 15 raccolte musicali con i suoi più grandi successi. Ha partecipato anche a cinque edizioni del Festival di Sanremo, vincendo anche il Premio della Critica. Risulta anche la cantante italiana donna con più vittorie del Premio Tenco.

Insomma, l’avere riconosciuta? Prima di svelare il nome della bambina in foto, proviamo a darvi un ultimissimo indizio che riguarda la sua vita privata e amorosa: in passato, è stata fidanzata con il produttore Memmo Foresi e poi ha avuto una lunghissima relazione con il cantante Piero Fabrizi.

La bambina in foto è Fiorella Mannoia da piccola

Nome svelato: si tratta proprio di Fiorella Mannoia da piccola, è lei la bimba delle foto. Grazie al suo timbro di voce inimitabile ed unico nel suo genere, è diventata nel corso degli anni una vera e propria star della musica nostrana da 50 anni a questa parte.

Il suo ultimo album è uscito nel 2020 con il titolo “Padroni di niente” e di recente si è misurata anche con la conduzione televisiva, guidando lo show varietà di Rai 1 “La musica che gira intorno“. Lei è tifosa della Roma e in passato si è impegnata anche in politica in prima persona.

Attualmente Fiorella Mannoia è sposata con Carlo Di Francesco, musicista, produttore e arrangiatore, nonché insegnante nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”: la relazione tra Carlo e Fiorella va avanti ormai da quasi quindici anni, anche se la coppia è convolata a nozze soltanto a febbraio del 2021.