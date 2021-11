Simona Ventura, il cuore infranto per la tragica dipartita: “Rimarrà sempre nel cuore”

La conduttrice Simona Ventura e il cuore infranto per la perdita di una persona cara: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Una delle donne che nel corso degli anni ha cambiato la storia della televisione italiana nota per alcuni programmi calcistici che le hanno dato molta notorietà nel mondo dello spettacolo è la bellissima Simona Ventura, considerata tra le quattro donne più importanti alla conduzione dopo Raffaella Carrà, Loretta Goggi e Maria Giovanna Elmi. I programmi che l’hanno resa celebre di fronte al pubblico sono stati Quelli che il calcio e L’Isola dei famosi, seguito successivamente dall’edizione Vip di Temptation Island e The Voice.

Il suo primo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 1985 dove, partecipa come concorrente al programma condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana su Rete 4, W le donne, seguito un anno dopo da Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin dove partecipa sempre come concorrente. Ella prova a partecipare al famoso concorso di bellezza Miss Italia aggiudicandosi la fascia di Miss Muretto. La sua prima apparizione ufficiale in qualità di valletta avviene al fianco di Magalli nel noto programma Domani sposi.

I programmi da lei condotti sono stati davvero tanti anche se, a darle maggiore notorietà è stato Quelli che il calcio, condotto da lei per ben dieci anni consacrandola la migliore conduttrice della televisione italiana. Nel suo programma partecipava anche il suo ex marito Stefan Bettarini che flirtava con una delle ballerine del programma, Antonella Mosetti. Quando Simona notò il flirt decise di far fuori la ballerina.

L’unione con Stefano Bettarini è durata molti anni fino alla conclusione della storia per i presunti tradimenti da parte dell’uomo; dalla relazione sono nati due figli ma, nel 2014 proprio la conduttrice ha deciso di adottare una terza figlia dal nome Carlotta affermando che la bimba adesso ha due mamme: “Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido”.

Purtroppo la conduttrice ha dovuto affrontare nei giorni scorsi una grave perdita di un amico e un collega a a cui era molto legata: stiamo parlando di Rossano Rubicondi.

Simona Ventura e la grave perdita

Simona Ventura ha voluto ricordare il suo amico Rossano Rubicondi con un video condiviso sui social dei migliori momenti vissuti con il collega nel programma L’Isola dei famosi.

Ella ha legato al video condiviso una frase molto commovente affermando: “Sono tanti i momenti che ho condiviso con Rossano. Ma questo video, che ho ritrovato dal mio archivio personale, rimarrà sempre nel mio cuore. #ivanatrump che raggiunse #rossanorubicondi in Nicaragua (dove era inviato) fu l’apocalisse ma anche un gesto molto bello da parte di #Ivanatrump che gli è stata vicina fino alla fine, nonostante la mentalità e l’ambiente la inducessero a fare esattamente il contrario”.