Alvaro Vitali, dal successo sul set alla crisi economica: la drammatica situazione dell’attore

Lo sapete che fine ha fatto Alvaro Vitali? L’attore di Pierino non si vede in giro da un po’ e non sta passando un momento facile: finito il successo, ora sta affrontando la crisi economica.

Alvaro Vitali è un famosissimo attore italiano, conosciuto soprattutto per aver interpretato per molti anni il ruolo di Pierino nei film della commedia sexy all’italiana che spopolarono tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Oggi Vitali ha 71 anni d’età ed è sposato in seconde nozze con l’attrice e cantante Stefania Corona.

Pochi sanno che la carriera di Alvaro Vitali è iniziata grazie al regista Premio Oscar Federico Fellini, che lo ha scoperto quando era ancora giovanissimo e gli ha permesso di recitare in film del calibro di “Amarcord”. Inizia così ad esibirsi anche come cabarettista, finché non guadagna i primi ruoli da co-protagonista in film comici.

Negli anni ’80 Alvaro Vitali diventa Pierino: inizia così la produzione di una serie di film nei quali Vitali interpreta sempre lo stesso ruolo, diventando una vera e propria maschera del cinema italiano, volto indelebile nella memoria di milioni di spettatori. Negli anni ’90, però, la cosiddetta commedia sexy esce di scena e anche Vitali cade nel dimenticatoio.

Negli anni 2000 Alvaro Vitali ha provato a rilanciarsi iniziando una collaborazione con lo show di Canale 5 “Striscia la Notizia” e qualche anno dopo è anche concorrente del reality-show “La Fattoria“. A distanza di anni, oggi Vitali non se la passa benissimo: ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Ecco che fine ha fatto Alvaro Vitali

Dal successo sul set alla crisi economica il passo a volte può essere molto breve. Alvaro Vitali ha confessato di essersi ritrovato in una drammatica situazione economica a causa delle mancate offerte di lavoro. Lui stesso ha confessato le difficoltà della vecchiaia, aumentate da quando nel 2012 è andato in pensione.

“Percepisco una pensione di poco più di 1000 euro al mese“. Non proprio una cifra minima, anche se a giudicare dalla lunga carriera da attore, c’era da aspettarsi una pensione ben più lauta: “Non mi hanno mai pagato i contributi di moltissimi film“, svela al pubblico, “è per questo che sono finito in queste condizioni“.

Anche per questo Vitali sta cercando di tornare a lavorare: ogni tanto si esibisce in spettacoli di cabaret insieme a sua moglie e di recente è tornato a recitare in film come “Mò Vi Mento – Lira di Achille”, “Buon lavoro” e il cortometraggio “Vivi la vita”. Quanto basta per racimolare un po’ di soldi e godersi la vecchiaia.