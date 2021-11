Anna Tatangelo a contatto con i camici bianchi: ecco cos’è successo

Anna Tatangelo ha avuto un contatto con una persona che indossa il camice bianco: il motivo è bizzarro, ecco i dettagli della vicenda

La sua voce è una delle migliori del panorama musicale e i suoi brani hanno fatto emozionare migliaia di persone, inoltre tutti si ricordano la sua storia inizialmente travagliata con uno dei cantanti che ha cambiato la storia della musica italiana con il genere pop in lingua napoletana: stiamo parlando di Anna Tatangelo. Ella, come tutti sanno, è stata legata per molti anni al cantante Gigi D’Alessio e ha una voce pazzesca tanto che, la sua carriera è iniziata all’età di sedici anni vincendo il concorso canoro relativo all’Accademia della canzone di Sanremo.

La sua carriera davvero brillante vanta ben otto partecipazioni al Festival di Sanremo e i suoi successi hanno fatto di ella uno dei personaggi più ambiti della musica italiana. Dopo aver partecipato e vinto diversi concorsi canori, decide di partecipare al Festival di Sanremo con il brano Doppiamente Fragili nella categoria giovani, anno 2001. Successivamente alla sua vittoria, il conduttore Pippo Baudo la sceglie per affiancarlo nella trasmissione Sanremo Top, insieme a Silvia Mezzanotte.

La sua voce è pazzesca, dotata di un timbro molto particolare da sempre hanno confermato il suo grande talento e l’amore per la musica e per l’arte in genere. In maniera più tecnica, la sua voce dal tono forte e dolce allo stesso tempo è riconoscibile grazie alla presenza della tecnica del melisma, un tipo di ornamentazione melodica che consiste di caricare una sola sillaba testuale un gruppo di note diverse. Questa tecnica utilizzata dalla Tatangelo è presente in alcuni dei suoi massimi successi come Ragazza di Periferia, Doppiamente fragili e Libera.

Ella è stata legata per molti anni al cantante Gigi D’Alessio e il successo della coppia è nato grazie alla canzone Un nuovo bacio. Inizialmente, prima del loro legame che ha portato successivamente alla nascita di un figlio, Gigi era sposato e questo ha fatto chiacchierare molto il mondo del gossip. Oggi il loro amore è terminato ma conservano un grande rapporto, in quanto Anna in più di un’intervista ha ringraziato Gigi per il loro affetto e amore che negli anni sono stati capaci di donarsi uno all’altro.

La cantante ha sorpreso tutti in una Instagram Stories per aver fatto un incontro speciale con un medico dal camice bianco.

Anna e l’incontro con il medico

La splendida Anna Tatangelo, è molto seguita sui social e si diverte a pubblicare vicissitudini della sua vita quotidiana oltre a parti della sua carriera e dei successi. Questa volta ha informato i suoi followers dell’incontro con il suo medico nutrizionista affermando di essere stata molto cattiva.

Ella ha dichiarato nella stories mentre inquadra il medico: “Perdonami perché ho peccato.. ho peccato”.