Belen Rodriguez, con Antonino è rottura totale: “…giunta al capolinea”

Come procede la relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Dopo le indiscrezioni sulla crisi di coppia, ora sembra che si siano lasciati definitivamente: la rottura è totale.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? La storia d’amore tra la showgirl argentina e l’hair-stylist ligure continua a riempire le prime pagine delle riviste di gossip e ormai da settimane non si parla d’altro che di una crisi di coppia. Tra storie Instagram e messaggi criptici, proviamo a capire cosa sta succedendo.

Un primo ostacolo alla love story tra Belen e Antonino potrebbe riguardare l’età. Infatti, Belen Rodriguez ha ormai 37 anni mentre Spinalbese ha solo 26 anni: più di dieci anni di distanza tra i due, una differenza che a lungo andare potrebbe aver insinuato nella coppia divergenze e incomprensioni.

Un’altra ipotesi riguarda l’amicizia mai interrotta tra la showgirl e il suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Sebbene non stiano più insieme da diversi anni, pare che i due si siano riavvicinati proprio in occasione della crisi con Spinalbese e questo potrebbe aver acceso gelosie e riesacerbato gli animi.

Ricordiamo che Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno avuto anche una bambina, la seconda figlia di Belen dopo Santiago (figlio di Stefano De Martino). La piccola è nata a luglio 2021 e si chiama Luna Marì: di certo la nascita della figlia avrà unito la coppia, ma le difficoltà dell’essere genitori, soprattutto ad una certa età, potrebbero aver complicato le cose.

Crisi definitiva tra Belen e Spinalbese

Ora, però, nuove indiscrezioni sembrano porre la parola “fine” sul rapporto amoroso tra i due. Con Antonino la rottura è totale e ad assicurarlo è la rivista settimanale “Oggi”, secondo la quale la relazione sarebbe ormai definitivamente “…giunta al capolinea“. Una notizia destinata sicuramente a far discutere ancora per giorni.

Stando a quanto riporta “Oggi”, la rottura definitiva sarebbe avvenuta in Francia, a Parigi, dove la coppia si era rifugiata per un weekend. Proprio a Parigi tra i due sarebbe scoppiato un litigio, forse l’ultimo, anche perché in seguito alla discussione Belen e Antonino si sono separati di nuovo.

A dimostrazione dell’indiscrezione, “Oggi” segnala i post Instagram di Spinalbese, che lo mostrano mangiare da solo con una cena d’asporto. Qualche giorno fa, il messaggio “Una lezione di vita“: potrebbe essere un riferimento proprio alla litigata con Belen e il segnale che sarà davvero complicato, stavolta, rimettere insieme i pezzi della relazione.