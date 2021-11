Bianca Guaccero perde la pazienza: l’amaro sfogo della conduttrice

Bianca Guaccero non ci sta e si lascia andare ad un amaro sfogo contro i giornalisti in seguito ai rumors sempre più frequenti degli ultimi giorni.

Bianca Guaccero è un’attrice ed una conduttrice televisiva nata a Bitonto classe 1981. Inizia con alcune apparizioni televisive come Miss e Mister 96 o Sotto a chi tocca, mentre arriva al cinema a soli 18 anni con il film Terra Bruciata. La troviamo poi protagonista di film e serie tv di successo anche se la vera fama la raggiunge vestendo i panni di Carolina in Capri.

Nel 2008 è la valletta del Festival di Sanremo e prosegue la sua carriera da attrice anche a teatro. La Guaccero ha molto talento e lo dimostra durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2015. Oggi è la conduttrice di Detto Fatto dopo aver sostituito Caterina Balivo. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stata sposata dal 2013 al 2017 con Dario Acocella che l’ha resa madre di Alice (2014).

Lo sfogo di Bianca Guaccero contro i giornalisti

Nell’ultimo periodo, sono sempre più frequenti i rumors che vorrebbero l’addio di Bianca Guaccero a Detto Fatto a causa degli ascolti sempre più bassi e pronti già alcuni nomi per sostituirla. La conduttrice è stata zitta fino ad ora però vedendo che le voci non si placavano ha deciso di intervenire.

Lo ha fatto tramite i social network e, più precisamente, con un post pubblicato su Instagram dove si è lasciata andare ad un amaro sfogo che ha attirato l’attenzione e, soprattutto, ci ha fatto capire come siano infondate le voci di un suo addio alla trasmissione.

“E adesso parlo io e stavolta lo faccio sul serio..in queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete..notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti…scuse non dovute vista la penna allegra e fantasiosa di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop…una ricerca che il più delle volte li traghetta su mondi che non esistono…ci avete scritto di tutto…e questo succede ahimè quando non si hanno argomenti validi…siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione”.

Le parole di Bianca Guaccero su Detto Fatto

Bianca Guaccero ha allontanato le voci di una possibile sostituzione a Detto Fatto ed anzi ha affermato che il programma va bene e che, in termini di ascolti, è assolutamente in linea con la media degli altri programmi. Il problema principale sono i continui cambiamenti di orario che non permettono una costanza in termini di ascolto, ma nonostante questo riescono ad avere sempre una curva in crescita.

La Guaccero si sfoga contro i giornalisti ed afferma che: “Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo e che lo ha fatto soprattutto per portare gioia e leggerezza nelle case degli italiani”.

Ricorda i momenti in cui sono andati in onda, nel pieno della pandemia, quando la paura era forte, ma sono riusciti a trovare il coraggio e la forza di andare avanti: “Provate a pensare almeno un secondo che le parole hanno un peso e che dietro un programma c’è tanta gente che lavora, ci sono tante storie, tanta sensibilità. Nel nostro caso una squadra fantastica che io difenderò sempre in prima linea”.