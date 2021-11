Già da bambino amava la musica, oggi è il cantante più famoso d’Italia: ecco chi è

Chi è il bambino in foto che si diverte a suonare la batteria? Già da piccolo era innamorato della musica, ma oggi è un cantante famosissimo, tra i più importanti e conosciuti d’Italia.

L’avete riconosciuto? Se vi concentrate sul suo sorriso inconfondibile, probabilmente riuscirete a capire chi è il bambino che in foto sorride mentre suona la batteria. Come dimostrano queste immagini, già da bambino amava la musica e infatti oggi è diventato uno dei cantanti più famosi di sempre, una vera e propria colonna portante della musica italiana.

Se non avete ancora capito chi è, proviamo a darvi qualche indizio per indovinare. Oggi è un cantante, ma anche un musicista, compositore ed autore di canzoni, all’occasione anche conduttore televisivo. È sulla scena da circa sessant’anni, da quando ha inciso i primi grandi successi musicali rimasti impressi per sempre nella storia della canzone italiana.

Tra gli anni ’60 e gli anni ’70 è stato sposato con l’attrice Laura Efrikian, con la quale ha avuto tre figli. Dopo la separazione, si è risposato più di quindici anni fa con un’altra donna dalla quale ha avuto un altro figlio, di nome Pietro (anche lui cantante). È notoriamente un tifoso del Bologna calcio, sua città natale.

Insomma, avete capito di chi si tratta? Ecco un ultimissimo indizio prima di rivelare chi è: nel 1987 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Si può dare di più“, cantata insieme ad Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Nel 2012, invece, è stato addirittura il presentatore del Festival.

Il bambino in foto è Gianni Morandi da piccolo

Ebbene sì, il bambino nelle fotografie è Gianni Morandi da piccolo, probabilmente il cantante più famoso d’Italia. Le sue canzoni sono successi indimenticabili, mai passati di moda: titoli come “Fatti mandare dalla mamma”, “In ginocchio da te”, “Scende la pioggia” o “Andavo a cento all’ora”, sono tutt’oggi pietre miliari della musica leggera all’italiana.

Oggi Gianni Morandi è sposato con Anna Dan e suo figlio Pietro, che oggi ha 24 anni d’età, fa il rapper con il nome d’arte Tredici Pietro. Morandi è ancora attivo musicalmente e di recente ha inciso una canzone scritta da Lorenzo Jovanotti che si chiama “L’allegria“, anche se sempre più spesso lo vediamo nelle vesti di conduttore televisivo.

Nei mesi scorsi aveva fatto notizia il terribile incidente che lo aveva convolto nel giardino di casa sua: mentre stava bruciando l’erba secca, è caduto in un fosso ed ha rischiato di morire. Gianni Morandi è riuscito a salvarsi appigliandosi ad un tizzone ardente, che però gli ha gravemente ustionato la mano.