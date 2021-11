Gigi D’Alessio finisce in tribunale: l’accusa è durissima

Il cantante Gigi D’Alessio finisce in tribunale e l’accusa è davvero durissima: ecco il motivo, i dettagli della vicenda

Ha cambiato il mondo canoro con la sua voce e il suo stile totalmente nuovo nel panorama musicale arrivando, successivamente, a farsi apprezzare con i suoi famosi successi come Non dirgli mai, Un nuovo bacio in coppia con la bellissima (ex) compagna Anna Tatangelo e i successi tutti da ballare come Mon Amour e Como suena el corazon: è molto chiaro di chi stiamo parlando, del cantante Gigi D’Alessio. Nel corso della carriera ha venduto più di 26 milioni di dischi ed è considerato uno degli artisti che è stato in grado di avvicinare il genere napoletano alla musica pop.

Il sogno di fare cantante e di amare la musica più della stessa vita risale alla sua infanzia, quando comincia a studiare pianoforte da autodidatta fino a diplomarsi al conservatorio all’età di ventuno anni. Inizialmente si avvicina ai più grandi della musica napoletana nel mondo come Mario Merola divenendo il suo pianista ufficiale.

Il suo primo successo portato al palco dell’Ariston nella sezione Campioni è il brano Non dirgli mai, nel 1992, e il suo album contenente questa traccia diventerà disco d’oro in pochissimo tempo. Con il brano Tu che ne sai, anche l’album successivo il Cammino dell’età raggiunge un successo clamoroso tanto da portare la sua musica in tutto il mondo con un tour mondiale in America, in Australia, in Europa e in concerti da sold out all’Olimpico di Roma e al San Paolo della sua Napoli insieme all’ex compagna Anna Tatangelo.

Egli è stato spesso al centro del gossip per la relazione travagliata ma bellissima con la cantante Anna Tatangelo che a quei tempi era sposato con un’altra donna Carmela Barbato cui è stato legato dal 1986 al 2006. La storia con la cantante è durata ben quindici anni arrivando più volte al capolinea, ma spesso riuscendo a superare i periodi di crisi. La definitiva rottura arriva nel 2020 anche se la Tatangelo nutre un forte amore e rispetto verso il cantante tanto che, in un’intervista ha dichiarato: “Ringrazio Gigi, con lui sono cresciuta, ho un figlio e la vita va avanti. Andrea è la mia grande stabilità. Gli sarò grata a vita”.

Anche se, nonostante il clamoroso successo della sua musica, egli in questo periodo sta avendo problemi con la giustizia e la sentenza da affrontare è davvero tosta.

Gigi D’Alessio e i problemi con la giustizia

Gigi D’Alessio è costretto ad affrontare dei problemi che lo vedono molto vicino alla giustizia per un motivo alquanto serio, ossia evasione fiscale per una cifra non indifferente pari a 1,7 milioni di euro.

La procura di Roma per il cantante Gigi D’Alessio avrebbe chiesto una pena definitiva di 4 anni di reclusione e sotto giudizio sono finiti anche un socio e tre rappresentanti legali, per i quali sono stati chiesti due anni di reclusione.

Pare che non sia molto semplice costruire la storia perché si parla anche di occultamento dei documenti fiscali in particolare delle scritture contabili. La cifra che non sarebbe stata versata si riferisce a Ires e Iva.