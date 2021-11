Michelle Hunziker, il dramma della violenza: “…Toglierci la dignità”

La conduttrice Michelle Hunziker ha parlato del dramma della violenza a cuore aperto: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Uno dei volti più apprezzati dal pubblico, dotata di una spiccata simpatia e ironia pronta sempre a mettersi in gioco e volto principale di diverse trasmissioni di punta come il tg satirico Striscia la notizia, Paperissima e dal 31 ottobre la famosa trasmissione canora All Toghether Now: stiamo parlando di Michelle Hunziker. La sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti è stata la luce della passione per molte generazioni, oggi legata a Tomaso Trussardi, ha regalato momenti davvero esilaranti al pubblico italiano.

Comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo esattamente venticinque anni fa con l’edizione di Buona Domenica del 1994-1995, condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti come concorrente del concorso di bellezza all’interno del programma Miss Buona Domenica, prendendo parte ad alcune trasmissioni successivamente alla sua prima apparizione, quali Mai dire Gol del lunedì con la Gialappa’s, a Numero Uno con Pippo Baudo e un anno dopo, nel 1996 affiancando il conduttore Paolo Bonolis nello show I cervelloni in onda su Rai 1.

Originaria della Svizzera, conduce un programma nella sua citta nativa dal nome Cinderella; lo show prevedeva la presenza di un truccatore, parrucchiere e un esperto d’immagine aiutavano una persona famosa ed una sconosciuta ad assumere un nuovo aspetto.

Non tutti sanno che la bella conduttrice ha vissuto un momento davvero drammatico della sua vita, affrontando gli attacchi di panico e in un’intervista ha dichiarato: “Dopo un periodo molto brutto della mia vita ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e sono riuscita a gestirli. Purtroppo questa è la piaga di questo millennio”.

Ella è stata legata sentimentalmente con Eros Ramazzotti e dal loro amore è nata la figlia Aurora. Oggi è legata a Tomaso Trussardi e per un periodo si vociferava un periodo di crisi tra i due, immediatamente smentito dalla stessa Michelle che ha affermato: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi, lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”.

Michelle ha rivelato un dettaglio sconcertante sul suo passato che ha lasciato davvero senza parole i fan.

Il dramma di Michelle

Michelle Hunziker, volto molto apprezzato dal pubblico italiano per la sua solarità e simpatia ha rivelato in un’intervista di essere stata vittima di violenza da parte di un suo ex fidanzato.

Ella ha affermato: “Sì, mi è capitato. Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio. Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza“.

Alla confessione ha poi aggiunto: “A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io. La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti ‘leggono’, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza“. In molti si sono chiesti a chi fossero attribuite tali parole ma ella ha subito chiarito che non si tratta del suo attuale compagno Tomaso Trussardi, né del suo ex marito Eros.

Di recente infine, la splendida showgirl elvetica ha condiviso un messaggio importante sui suoi canali social, in cui ha lanciato l’ennesimo appello a favore della lotta contro la violenza sulle donne. Insieme alla foto di Gessica Notaro, attivista italiana salita agli onori della cronaca per essere stata sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, Michelle ha aggiunto le seguenti parole cariche di significato: “Nessuno si può permettere di toglierci la dignità, l’autostima e l’amor proprio… “.