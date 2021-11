Ronn Moss, la sconvolgente rivelazione sull’addio: ecco il motivo per cui ha lasciato Beautiful

L’addio di Ronn Moss a Beautiful sconvolse tutto il mondo ed oggi scopriamo i veri e sconvolgenti motivi di questa decisione.

Ronn Moss è un attore di Los Angeles classe 1952. La sua carriera inizia come cantante del gruppo Player quando, appena ventenne, decide di seguire la strada della musica. Nel 1977 il gruppo arriva al successo internazionale con il singolo Baby Come Back. Dopo 20 anni, Moss lascia il gruppo ed incide il suo primo album da solista.

Nel frattempo, però, conquista il successo mondiale come attore quando nel 1987 viene scelto per vestire i panni di Ridge Forrester in Beautiful, soap opera americana amata in tutto il mondo dove vi resta fino al 2012. Nel frattempo, prende parte a film come Christmas in Love, Her Morbid Desires, Disney Bolt – Un eroe a quattro zampe fino al 2010 quando arriva in finale a Ballando con le stelle. Nel 2021 è tra i concorrenti di Star in the Star. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1990 al 2002 è stato sposato con Shari Shattuck che lo ha reso padre di Creason (1994) e di Caleb (1998), mentre dal 2009 è sposato con Devin DeVasquez.

Ronn Moss rivela il motivo per cui ha detto addio a Beautiful

10 anni fa l’addio di Ronn Moss a Beautiful. L’attore è stato sostituito da Thorsten Kaye che, però, non ha retto il confronto con il pubblico che porta ancora nel cuore Moss. Il suo addio è stato un fulmine a ciel sereno ed ora, a distanza di anni, scopriamo finalmente il vero motivo per cui ha lasciato Beautiful e si tratta di una sconvolgente rivelazione.

Durante un’intervista a Verissimo, Ronn Moss rivela di aver subito un grave incidente con la moglie Devin che, ovviamente, lo costrinse ad un periodo di convalescenza, ma soprattutto gli causò alcuni vuoti di memoria: un grave problema per un attore che vive imparando le battute a memoria e deve ricordare l’intero copione.

Ronn ci provò, cercò di tornare sul set e di dare il meglio di sé, ma purtroppo le difficoltà andavano aumentando giorno dopo giorno e fu costretto a dire addio al ruolo di Ridge Forrester.

La vita di Ronn Moss dopo Beautiful

Nonostante questo, Ronn Moss non si è lasciato sconfiggere ed ha visto l’incidente subito come un’opportunità per lasciare un ruolo che aveva ricoperto da anni ed, al tempo stesso, scoprire nuove passioni e dedicarsi ad altri campi artistici: “E’ stato difficile lasciare qualcosa con cui avevo tanta familiarità, ma dovevo intraprendere percorsi più creativi, con la musica…”.

Certo, sente la mancanza dei colleghi che, in oltre vent’anni, erano diventati amici per lui e non rinnega i momenti meravigliosi vissuti insieme sul set, ma nonostante questo la sua vita professionale è andata avanti ed è tornato al suo primo vero amore: la musica.