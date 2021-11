Sapete quanto guadagna Iva Zanicchi? Incassi da capogiro

Una delle più grandi artiste italiane: Iva Zanicchi, ma sapete quanto guadagna? Stiamo parlando di cifre da capogiro!

Iva Zanicchi è una cantante nata a Ligonchio nel 1940. Si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando alla trasmissione Campanile sera di Mike Bongiorno e, nel 1960, prende parte al festival itinerante I due campanili. Nel 1961 arriva seconda al concorso Voci Nuove Disco D’oro ed ottiene il primo successo con la canzone Come ti vorrei.

La carriera della Zanicchi è degna di nota con un successo dietro l’altro. Ha all’attivo 10 partecipazioni al Festival di Sanremo con ben tre vittorie grazie ai brani Non pensare a me, Zingara e Ciao cara come stai? Nel 1987 debutta come conduttrice di Ok il prezzo è giusto! dove rimane fino al 2000 e, per due anni, è ospite fissa a Buona Domenica. Dal 1967 al 1985 è stata sposata con Antonio Ansoldi che l’ha resa madre di Michela (1967), mentre dal 1986 è la compagna di Fausto Pinna.

Ecco quanto guadagna Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è una grande artista con una vita piena di successi e, come è giusto che sia, anche il suo patrimonio è degno di nota. D’altronde stiamo parlando di una cantante di fama mondiale.

Cerchiamo di capire insieme a quanto potrebbero ammontare, all’incirca, i suoi incassi. La Zanicchi riceve circa 7.000 euro al mese, che scendono ad € 6.000 se togliamo le imposte, dall’UE come pensione. Già questo, guadagnato ogni mese, rappresenta un ottimo incasso. Poi ci sono i diritti con la SIAE che versa alla cantante somme per ben 32 album pubblicati e milioni di dischi venduti.

Aggiungiamo i premi vinti nel corso della sua carriera, le vittorie al Festival di Sanremo, gli stipendi da conduttrice e da ospite accumulati nel corso degli anni. Inoltre, come opinionista dell’Isola dei Famosi, stando a rumors, avrebbe guadagnato almeno 20.000 euro. Ovviamente non si tratta di cifre precise poiché stiamo parlando di informazioni personali. Però basandoci su questo possiamo affermare che Iva Zanicchi vanta un patrimonio di almeno sei zeri.

Le parole di Piersilvio Berlusconi per Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è stata la protagonista dello show D’Iva, andato in onda in prima serata su Canale 5 e che ha dato la dimostrazione, ancora una volta, di quanto la cantante sia amata dal pubblico e non solo. Il programma, infatti, si è aperto con le parole tratte da una lettera che Piersilvio Berlusconi ha scritto per L’Aquila di Ligonchio.

Queste le sue parole: “Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in questi anni. Con la tua simpatia e professionalità sei diventata una colonna portante della nostra tv ed hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana. Questa è l’occasione per dirti quanta stima ho di te“.