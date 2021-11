Anna Tatangelo a contatto con i medici: ecco cosa è successo

La cantante Anna Tatangelo a contatto diretto con i medici riguardo un episodio particolare: ecco cosa è successo

Dalla voce fuori dal comune, spesso al centro del gossip e dei riflettori per la sua lunga storia con uno dei cantautori napoletani che le hanno dato maggiore visibilità, Gigi D’Alessio che con lui ha condiviso parte della sua carriera professionale con uno dei successi che ha fatto sognare milioni di fan dal titolo Un nuovo Bacio: ci stiamo riferendo alla splendida Anna Tatangelo. Sin da ragazzina approda e partecipa a diversi Festival canori fino ad approdare al Festival di Sanremo a soli sedici anni e portarsi a casa la vittoria con il brano Doppiamente Fragili nella categoria giovani.

Il successo della bella Tatangelo arriva con la vittoria del Festival di Sanremo a soli sedici anni, avendo la possibilità, successivamente, di essere scelta da Pippo Baudo ad affiancarlo come co-conduttrice della trasmissione Sanremo Top, insieme a Silvia Mezzanotte. Nel corso della sua carriera vanta ben otto partecipazioni al Festival di Sanremo, una carriera brillante e invidiabile tanto che ha inciso più di 100 canzoni raggiungendo risultati ottimi e riscontrando un successo da brivido.

La sua voce è considerata particolare dal tono alle volte dolce e alle volte più cupo accompagnato anche da acuti sottili che richiamano alcuni generi particolari della musica uniti in un unico genere, dal genere pop, alla musica leggera fino al R&B e Blues. Ella spesso utilizza la tecnica del melisma, un tipo di ornamentazione melodica che consiste di caricare una sola sillaba testuale un gruppo di note diverse. I brani di maggior successo che possiamo prendere in esame per spiegare in maniera tecnica la caratteristica vocale della bella Tatangelo sono Ragazza di periferia, Libera, Doppiamente fragili.

Per anni ha infuocato le pagine del gossip con la relazione che l’ha vista legata a Gigi D’Alessio. Una storia cominciata nel 2005, quando il cantante era anche sposato con la sua ex moglie, durata circa dieci anni annunciando nel 2010 la nascita del loro figlio Andrea. La storia tra alti e bassi arriva al capolinea e oggi i due artisti percorrono la loro vita in maniera separata.

Da un po’ di giorni la bellissima Tatangelo è spesso a contatto con alcuni medici dal camice bianco e tutti si chiedono come mai.

Anna Tatangelo e il contatto con i medici

La bella Anna che spesso condivide gioie, successi e vita privata con i suoi followers su Instagram, in questo periodo sta mostrando per più di una volta incontri con i medici. Nella sua Instagram Stories ella mostra la Dottoressa che si prende cura e controlla i suoi nei.

La dottoressa nella Instagram Stories afferma: “Facciamo la prevenzione dei tumori della pelle, andrebbe fatta ogni anno soprattutto per la prevenzione del melanoma che è il tumore più pericoloso”.

Anna afferma che è molto importante la fase della prevenzione per la propria salute.