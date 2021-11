Belen Rodriguez, questa volta è finita davvero: Antonino se n’è andato

La showgirl Belen Rodriguez e la crisi definitiva con il suo Antonino Spinalbese: il giovane ha cambiato casa. Ecco cosa è successo

Di una bellezza disarmante, spesso ha infuocato le pagine del gossip per le sue passate relazioni con molti personaggi dello spettacolo da Marco Boriello a Corona, da Stefano De Martino ad Andrea Iannone fino alla sua ultima Fiamma Antonino Spinalbese con il quale di recente ha dato alla luce la splendida Luna Marie: per chi non l’avesse capito, si fa riferimento alla bellissima modella e showgirl argentina Belen Rodriguez. Ella oltre essere una splendida modella, si è cimentata in più occasioni nella recitazione con alcuni film come Se sei così ti dico di Si con Emilio Solfrizzi e in qualità di presentatrice insieme al suo ex marito Stefano De Martino nel programma Pequenos gigantes.

Sin da giovanissima, nella sua Argentina dove è nata e cresciuta ha dedicato parte della sua vita alla carriera da modella, a soli sedici anni diviene testimonial di molte case di intimo in giro per il mondo, in particolare oltre l’Argentina anche Miami e Messico, fra le quali ricordiamo Miss Sixty, Taglia 42, Jadea, Yamamay, Imperfect, John Richmond, Pitti, posando in alcuni calendari sexy per alcuni editoriali importanti come GQ, Vanity Fair e Playboy Italia.

Decide successivamente di trasferirsi in Italia, in particolare a Milano, in cerca di successo tanto che approda in televisione nel 2006 in emittenti private come ospite dei programmi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica fino ad approdare su rete nazionale affiancando Teo Mammuccari nel noto programma in seconda serata Libero. Il vero successo lo ottiene con il reality L’Isola dei famosi arrivando al secondo posto e ottenendo il 44% dopo Vladimir Luxuria, vincitrice di quella edizione.

In molti pensano che Belen abbia cambiato molti uomini nella sua vita, ma nel 2017 in un’intervista a Simona Ventura ha confessato di aver avuto pochissimi fidanzati: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18″.

Dopo essere stata legata a diversi uomini e dopo il matrimonio finito con il ballerino e presentatore Stefano De Martino, aveva trovato la serenità con l’hairstylist Antonino Spinalbese e da pochi mesi entrambi sono diventati genitori della piccola Luna Marie, ma pare che i due si sia allontanati definitivamente.

La crisi definitiva tra Spinalbese e Belen

Tra Antonino e Belen pare che la relazione sia definitivamente arrivata al capolinea, nonostante il weekend a Parigi di riappacificazione, al rientro la situazione è precipitata definitivamente e Antonino ha deciso è stato messo gentilmente alla porta dalla showgirl.

Secondo il portale di gossip Whoopsee, pare che Spinalbese si sia trasferito in una nuova casa diversa da quella che condivideva con le bella Belen.