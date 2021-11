“Bisogna fermare una persona pericolosa”: la grave denuncia nei confronti di Conor McGregor

Conor McGregor è un famoso lottatore di MMA, tra gli sportivi più pagati e famosi del mondo. Di recente è stato in Italia, ma si è beccato una denuncia: “È troppo pericoloso”.

Conoscete Conor McGregor? Lui è un lottatore di MMA, cioè di arti marziali miste, che compete nel campionato americano UFC. Si tratta di uno degli sportivi più famosi e pagati del mondo, ex campione dei pesi leggeri. Spesso, però, il suo personaggio è stato oggetto di controversie a causa del suo carattere burrascoso.

Oltre ad essere un lottatore temibile, infatti, chi lo conosce racconta di un caratteraccio fuori dalle righe, spesso incline alla rabbia e alla violenza. In più di un’occasione la polizia lo ha sanzionato per aver violato i limiti di velocità in automobile, ma questo è solo uno dei tanti episodi controversi.

Nel 2019 fu tratto in stato di fermo dalle forze dell’ordine per aver aggredito fisicamente un suo fan e avergli distrutto il telefono cellulare: Conor McGregor è uscito dal carcere solo dopo aver pagato una lauta cauzione. È solo una delle tante risse e scazzottate con protagonista il campione di MMA.

Di recente, è stato anche in Italia, accompagnato dalla sua fidanzata Dee Devlin per far battezzare suo figlio Conor Jack Jr. da Papa Francesco al Vaticano. Proprio in occasione della sua visita a Roma si è verificato l’ennesimo episodio di violenza, che stavolta ha visto come vittima incolpevole il povero Francesco Facchinetti, anche noto come Dj Francesco.

Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor

Facchinetti, figlio del tastierista dei Pooh, ex cantante oggi conduttore e personaggio televisivo, ha raccontato sui social i dettagli dell’aggressione subita: lui e Conor McGregor stavano passando la serata insieme in compagnia delle rispettivi consorti quando ad un certo punto, a notte fonda, il McGregor gli ha scagliato un pugno in pieno volto senza motivo.

Facchinetti è tornato di recente a sfogarsi su Instagram: “Bisogna fermare una persona pericolosa“, scrive riferendosi proprio al lottatore irlandese che tra l’altro si è beccato anche una denuncia alla Polizia. Dj Francesco aveva mostrato il volto tumefatto, mostrandosi sconvolto per quanto era successo.

Non è un mistero che McGregor si faccia accompagnare da quasi una decina di guardie del corpo che hanno esattamente il compito di contenerlo quando è preda di certi attacchi d’ira violentissimi. Francesco Facchinetti ha voluto denunciare ancora una volta la vicenda e lanciare l’ennesimo appello affinché Conor McGregor venga fermato una volta per tutte.