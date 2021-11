Benedetta Rossi, il racconto della dolorosa malattia: la sofferenza della conduttrice

Con il suo “Fatto in casa da Benedetta”, la food blogger e conduttrice Benedetta Rossi è probabilmente la regina delle ricette all’italiana: di recente è stata alle prese con una dolorosa malattia ed ha raccontato la sua sofferenza.

Benedetta Rossi è una ormai una cuoca famosissima, food blogger, conduttrice televisiva di programmi di cucina, autrice di libri di ricette e creatrice di “Fatto in casa da Benedetta“, la piattaforma web di piatti e ricette più seguita dagli italiani. È marchigiana e oggi ha 48 anni d’età.

Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili: suo marito è un imprenditore di 49 anni, anche lui marchigiano. Inizialmente la coppia si occupava della vendita di sapone artigianale, ma quando lei ha raggiunto il successo nazionale con il suo blog, insieme hanno deciso di dedicarsi a pieno nella nuova attività.

Anche se il lavoro ha rischiato anche di allontanarli, loro si mostrano spesso felici insieme sui social. Entrambi condividono anche la passione per gli animali: sono stati a lungo uniti al loro cane Nuvola, che però è venuto a mancare. La coppia ha deciso di adottare un altro cane che, in onore del precedente, si chiama Cloud, cioè “nuvola” in inglese.

Oggi Benedetta Rossi ha oltre 2 milioni di iscritti su YouTube e circa 4 milioni di followers su Instagram e di recente è uscito anche il suo ultimo libro “La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta”, edito da Mondadori, in vendita al prezzo di 18,90 euro.

La sua vita, però, non è sempre tutta rosa e fiori e qualche volta ci sono anche i momenti spiacevoli, come quello della dolorosa malattia che Benedetta Rossi ha svelato in un post su Instagram, con una foto che la mostra rannicchiata sul letto coperta da una calda vestaglia.

La conduttrice ha raccontato la sua sofferenza in una giornata iniziata male: “Mi sono svegliata con un forte mal di stomaco e in più mio marito mi ha fatto arrabbiare di prima mattina“. Addirittura, scrive Benedetta riferendosi a Marco: “gli ho tenuto il muso fino a dopo pranzo“.

Per fortuna, tutto si è risolto con una telefonata e una proposta impossibile da rifiutare. La prima è quella che Benedetta Rossi ha ricevuto dalla Mondadori, per avvisarla del fatto che il suo libro è in cima alla classifica delle vendite. La seconda è quella fattagli da suo marito, che si è scusato con l’ha invitata a festeggiare il risultato. Tutto è bene quel che finisce bene.