Elettra Lamborghini devastata dall’improvviso lutto: “Ho il cuore spezzato…”

Elettra Lamborghini in lutto: la cantante piange su Instagram la scomparsa della sua collega avvenuta in un tragico incidente aereo. Ecco il messaggio commovente su Instagram.

Elettra Lamborghini è una cantante e showgirl italiana, famosa in tutto il mondo e considerata la regina del twerking. Nata a Bologna, oggi ha 27 anni d’età e di recente è uscito una serie web tutta incentrata sulla sua vita, dal titolo “Elettra e il resto scompare“, in onda su Discovery+.

Nonostante la bellezza appariscente, si è sempre raccontata come una ragazza semplice, anche in amore. Nel 2019 si è fidanzata con il famosissimo dj olandese AfroJack, che oggi è suo marito: la coppia si è sposata nel settembre del 2020 in un’incantevole villa sul Lago di Como ed oggi vivono insieme.

Ad oggi Elettra Lamborghini ha pubblicato un solo album musicale dal titolo “Twerking Queen“, ma i suoi brani sono stati spesso un successo internazionale e la sua discografia è ricca di tormentoni. Nel 2020 è stata anche concorrente del Festival di Sanremo, ma è arrivata al 21esimo posto.

Di recente un episodio tragico è intervenuto a sconvolgere la sua serenità: Elettra ha confessato il dolore per il lutto con un lungo messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram, che potete leggere qui sotto. La cantante si è mostrata profondamente scossa per ciò che è successo e ne ha approfittato per lanciare un messaggio a chi la segue.

Incidente aereo: muore la cantante più famosa del Brasile

Si chiamava Marilia Mendonça la cantante brasiliana morta tragicamente in un incidente aereo a bordo di un piccolo aeroplano privato che si è schiantato nel Brasile sud-orientale. Aveva solo 26 anni ma nel suo Paese era una vera e propria star della musica, tra le artiste brasiliane più premiate e di successo degli ultimi tempi.

“Ho il cuore spezzato…“. Inizia così il messaggio scritto da Elettra Lamborghini, sinceramente turbata dalla vicenda. Lei e Mendonça avevano quasi la stessa età ed erano colleghe: probabilmente avrà pensato che su quell’aereo poteva esserci lei, che una cosa del genere può capitare veramente a chiunque.

Il messaggio la mostra devastata dall’improvviso lutto, ma c’è anche un barlume di speranza e un invito a vivere a pieno le proprie vite, a maggior ragione dopo episodi come questi: “Amate ora, vivete oggi, ridete a crepapelle, chiedete scusa…“, scrive Elettra ai suoi fans, “più divento grande e più mi rendo conto che nella vita nulla vale veramente se non le persone che ci amano“.