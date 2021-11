Arisa eliminata senza scrupoli: ecco cosa è successo

La cantante Arisa aveva pubblicato una foto di seguito censurata: ecco il motivo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Con uno dei suoi brani ha cambiato il modo di fare musica in Italia, dalla forte propensione alla musica e alla sua presenza scenica al di fuori dal comune, oggi oltre essere una bravissima cantante si sta cimentando in una nuova esperienza ossia Ballando con le stelle: stiamo parlando della bravissima Arisa, che ha ottenuto successo al Festival di Sanremo con il suo brano Sincerità vincendo la categoria delle “Nuove Proposte”. Nel corso della sua splendida carriera è riuscita ad ottenere diversi premi e riconoscimenti e, nel 2010, ha avviato la sua carriera televisiva come giudice, attrice e doppiatrice oltre che cantante.

Prima di approdare nel mondo dello show business e di far conoscere le sue doti canore, ella si è cimentata in diversi lavori da cameriera a cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista fino a poco prima del suo esordio a Sanremo dove la vede protagonista con un brano che otterrà, di seguito un enorme successo aggiudicandosi la vittoria della sezione Nuove Proposte, ossia Sincerità composto da Giuseppe Anastasi, Maurizio Filardo e Giuseppe Mangiaracina.

Il brano, sin da subito viene riconosciuto buono proprio dalla critica capace di mettere in rapporto la musica con il pubblico stesso tanto che sul brano stesso si afferma: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Ha mostrato sui suoi social una foto in lacrime affermando di essere una donna forte che non ha paura di piangere e sfogarsi: “Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va? Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre. P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa”.

Proprio su Instagram, dove è solita pubblicare parte della sua vita quotidiana, il social è stato costretto a prendere provvedimenti per una foto considerata osé.

Arisa e la foto osé

La cantante, oggi una delle protagoniste indiscusse del programma Ballando con le stelle, ha deciso di pubblicare su Instagram uno scatto osé per promuovere il suo nuovo singolo Altalene, dove indossa un body giallo dal quale spunta il seno. Non è bastato nasconderlo con alcuni cerotti, Instagram ha deciso di eliminare la foto poiché considerata troppo spinta.

Infatti al posto della foto incriminata si legge: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa”.