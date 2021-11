Enrico Brignano distrutto dal tragico lutto: Lacrime a fiumi

Il comico Enrico Brignano distrutto dal lutto che ha dovuto affrontare: ecco di chi si tratta, i dettagli della vicenda

Dal talento indiscusso, rappresenta uno dei migliori alunni della scuola di Gigi Proietti che con alcuni suoi personaggi ha cambiato la storia del teatro e del cinema e soprattutto delle fiction, in quanto inizialmente la sua notorietà è attribuita alla famosa fiction televisiva in onda su Rai Uno Un medico in famiglia marito della cameriera Cettina: ovviamente stiamo parlando del grande Enrico Brignano, volto associato all’intraprendenza e alla competenza estrema. Il suo primo esordio è avvenuto alla trasmissione La Sai L’ultima?.

Il famoso fidanzato di Cettina interpretata dalla grande Lunetta Savino gli dà moltissima notorietà nella fiction Un medico in famiglia, dove interpreta un tifoso sfegato della Lazio, al contrario della vita reale in quanto è un super tifoso della Roma; successivamente ha anche interpretato il fondatore storico Luigi Bigiarelli.

Nel nuovo millennio, si cimenta nella direzione registica del suo film Si fa presto a dire amore al fianco di Vittoria Belvedere, ma interrompe la sua carriera cinematografica per il teatro interpretando diversi personaggi e componendo testi, prima di tornare al cinema con Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, con il quale girerà negli anni successivi alcuni film di successo.

Egli è legato sentimentalmente con Flora Canto, un’attrice, conduttrice ed ex tronista di Uomini e Donne spesso al centro del gossip per i suoi numerosi flirt con alcuni personaggi dello spettacolo come Teo Mammuccari e Filippo Bisciglia. Con Enrico, la donna ha trovato l’amore, la stabilità e la passione tanto che dal loro amore sono nati due figli Martina, nata nel 2017 e Niccolò nato il 20 luglio 2021.

L’attore in un post sul social Instagram ha deciso di ricordare chi gli ha insegnato l’amore per l’arte e il teatro: il grande Gigi Proietti.

Enrico Brignano e il ricordo struggente

Enrico è un grandissimo attore, cabarettista e comico innamorato della scena teatrale prima di quella cinematografica e televisiva. L’amore per l’arte e per lo spettacolo gliel’ha trasmessa uno dei più grandi promotori del teatro in Italia, un volto che nonostante sia passato un anno dalla sua scomparsa non morirà mai e non verrà mai dimenticato sia dagli spettatori e sia dai colleghi e dai più cari amici: stiamo parlando di Gigi Proietti.

Gigi è stato il grande maestro del comico Brignano tanto che, egli in un post su Instagram ha voluto ricordarlo con un messaggio molto commovente: “È già passato un anno… e non ci sembra vero che tu non ci sia più. Ci manchi tanto Giggi”.