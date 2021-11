Il principe William si è lasciato con Kate Middleton? L’indiscrezione clamorosa

William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno vissuto momenti difficili in cui la loro relazione era stata messa in stand by: la rivelazione clamorosa.

William d’Inghilterra e Kate Middleton sono una coppia molto amata. Alla moda, raffinati, ma al tempo stesso molto alla mano tanto da rendere meno distante la Famiglia Reale inglese. I due sono innamorati ed uniti come non mai grazie anche alla nascita dei loro tre figli: George (2013), Charlotte (2015) e Louis (2018).

Molti i progetti per il futuro per William e Kate che hanno fatto innamorare i sudditi inglesi e non solo con la loro storia d’amore e con la possibilità per una ragazza “normale” come la Middleton di diventare la futura regina d’Inghilterra. Si parlava di un quarto figlio in arrivo, ma per il momento la notizia è stata smentita anche se la coppia non fa mistero che amerebbero ampliare la loro famiglia.

Il retroscena clamoroso sulla relazione tra William e Kate

Per la Famiglia Reale inglese, il Natale coincide con il trasferimento nella tenuta di Sandrigham, la meta ambita da sempre per le festività natalizie. Anche nel 2006, fresco di relazione con Kate Middleton, il principe William decise di passare le festività con la sua famiglia per poi spostarsi a Capodanno e raggiungere l’allora fidanzata Kate e la famiglia Middleton.

Una decisione approvata dalla Middleton, d’altronde si sa che il Natale è una festività da passare con la propria famiglia. Tuttavia, le cose cambiarono quando William le telefonò per dirle che non sarebbe riuscito a tenere fede alla sua promessa poiché bloccato da alcuni impegni familiari. Inutile dirlo, Kate era disperata poiché pensava fosse la fine della loro relazione. William, infatti, durante le festività aveva parlato della sua relazione con il padre Carlo e la nonna che gli avevano consigliato di andare con i piedi di piombo e di non avere fretta.

Il principe William seguì il consiglio della famiglia e decise di prendersi una pausa di riflessione che, tuttavia, è finita per il meglio. Certo, Kate e William non hanno passato insieme le festività nel 2006, ma poi hanno recuperato e sono pronti, quest’anno, a passarle a Sandrigham insieme a tutta la Famiglia Reale.

William ed Harry pronti a fare pace a Natale?

Questo Natale 2021 a Sandrigham dovrebbe contare anche sulla presenza di Harry e della moglie Markle con i loro figli Archie e la piccola Lilibet Diana che arriverà nel Regno Unito per la sua prima volta per poter conoscere la Famiglia Reale.

Certo, i rapporti tra William ed Harry sono tesi, ma magari la magia del Natale sarà in grado di farli riavvicinare e soprattutto sarà l’occasione giusta per far avvicinare i loro figli.