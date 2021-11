J Ax, la problematica operazione chirurgica: “Si sono strappate”

La moglie del rapper J-Ax ha dovuto subire un’operazione chirurgica che si è rivelata più problematica del previsto: guardate in che condizioni si sono ridotte le sue labbra.

J-Ax è il nome d’arte di Alessandro Aleotti, rapper e personaggio televisivo tra i più famosi in Italia. Noto soprattutto per essere stato parte del duo hip-hop “Articolo 31”, oggi ha 49 anni d’età e negli ultimi anni si è dedicato sempre più spesso alla Tv, diventando anche presidente di giuria del talent-show “All Together Now“.

La carriera di J Ax è iniziata negli anni ’90, al fianco del producer Dj Jad: tra il 1993 e il 2003, insieme, hanno pubblicato sette album diventati veri e proprio cult del rap italiano, contribuendo a dare notorietà al genere musicale che per quegli anni era molto innovativo. Dopo la rottura, J-ax si è dedicato alla carriera da solista.

Sono 7 gli album musicali pubblicati da J-Ax dal 2006 ad oggi, anche se negli anni il rapper milanese non ha disdegnato collaborazioni di vario genere. Nel 2010 ha fatto coppia con il cantante Neffa e insieme hanno pubblicato un disco sotto il nome di “Due di picche“. Nel 2017 invece Jax fa coppia con Fedez per l’album vendutissimo “Comunisti col Rolex“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, J-Ax è sposato con una modella statunitense che si chiama Elaina Coker: lui e la moglie si sono sposati nell’aprile del 2007 e pochi anni fa è nato anche il loro primo ed unico figlio, di nome Nicholas, avuto grazie alla fecondazione assistita.

Elaina Coker, il volto deturpato dalla chirurgia

Elaina Coker ha 44 anni d’età, è nata in Florida a Miami ed ha conosciuto suo marito J-Ax grazie al suo lavoro di modella, che l’ha condotta fino a Milano. Crescendo, ha abbandonato il suo vecchio lavoro per dedicarsi a pieno ritmo alla passione per la fotografia. Di recente, però, un episodio spiacevole è intervenuto a minare la serenità della famiglia.

Nella foto in alto la vediamo con il volto deturpato e dei vistosi medicamenti alle labbra e al naso. Cos’è successo alla moglie di J Ax? Le ferite sono il risultato di una problematica operazione chirurgica che la donna ha dovuto subire per combattere le conseguenze di un’infezione.

La stessa Elaina Coker, su Instagram, ha svelato i dettagli dell’operazione: “Avevo un’infezione al seno mascellare e mi hanno dovuta operare. Le mie labbra si sono strappate…“, scrive dispiaciuta, “e pure il mio naso è stato distorto“. Per fortuna, dopo un po’ di tempo la Coker si è ripresa ed è tornata a sorridere con suo marito J Ax.