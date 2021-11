Riconoscete questa ragazzina dalla folta chioma? È la regina della tv italiana

Sapete riconoscere la bambina con i capelli lunghi nella foto? Da piccola era così, ma oggi è una conduttrice televisiva tra le più importanti e famose della tv italiana: ecco chi è.

Avete capito chi è la ragazzina nella foto? In queste vecchie immagini in bianco e nero la vediamo con i capelli lunghi che le coprono parzialmente in volto, ma oggi quella bambina è cresciuta ed è una conduttrice televisiva famosissima, probabilmente la regina della tv italiana. Se non l’avete riconosciuta, ecco qualche indizio.

Primo indizio per riconoscerla: non fatevi ingannare dalla folta chioma, perché quella ragazzina oggi porta i capelli corti biondi ed è così che siamo abituati a conoscerla. Quando è stata scattata questa foto, lei viveva ancora in provincia di Pavia con i suoi genitori e la famiglia.

La sua prima esperienza televisiva risale addirittura al 1992: divenne subito conduttrice di una trasmissione televisiva tra le più seguite e longeve nella storia di Canale 5. Quel programma oggi porta addirittura il suo nome, ma all’epoca era condotto ancora da Lella Costa e non era già così famoso.

E se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, eccovi un ultimo indizio: nel 1993 in compagnia di suo marito, un conduttore televisivo anche lui famosissimo, è scampata ad un attentato dinamitardo in Via Fauro, a Roma, organizzato dalla mafia siciliana per ritorsione contro Maurizio Costanzo. Insomma, avete capito chi è?

La bambina in foto è Maria De Filippi da piccola

Ebbene sì, quella ragazzina nelle foto è Maria De Filippi da piccola. Ovviamente, il marito di cui abbiamo accennato qualcosa è proprio il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, con il quale si è sposata nell’agosto del ’95. Pur non avendo figli propri, la coppia ha adottato il piccolo Gabriele all’età di 10 anni.

Maria De Filippi è una vera e propria istituzione della televisione italiana: da anni conduce il programma “Amici di Maria De Filippi“, trasmissione che ha finito addirittura per prendere il suo nome. Attualmente è anche giudice del talent-show di Canale 5 “Tu sì que vales“, condotto da Belen Rodriguez.

La De Filippi, però, non è solo una conduttrice tv. Negli anni si è reinventata anche come produttrice televisiva, contribuendo alla produzione di diversi programmi andati in onda sulle reti Mediaset nel corso degli anni. Questo lavoro l’ha messa a capo della società Fascino PGT e della web tv Witty Tv.