Sabrina Ferilli “uccide” la splendida attrice: parole al veleno

La bellissima Sabrina Ferilli perde le staffe e decide di parlare: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Volto storico della televisione italiana legato alle più importanti fiction televisive e ad alcuni cinepanettoni in compagnia di Boldi e De Sica, oggi opinionista di un programma al fianco della sua amica Maria De Filippi che insieme regalano momenti di comicità al pubblico: stiamo parlando della splendida Sabrina Ferilli, dalla bellezza mediterranea e dalla competenza assoluta al di fuori dal comune. Una carriera brillante divisa tra cinema, teatro e televisione, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti in particolare sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello.

Ella ha sempre amato il cinema e il mondo dello spettacolo tanto da provare il Centro Sperimentale di Cinematografia con uno scarso risultato, così cominciò la sua carriera da parti piccole e secondarie come in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, e in diversi piccoli ruoli in film alla fine degli anni Ottanta. La notorietà la otterrà con un film diretto da Paolo Virzì La bella vita cui ottenne il primo vero premio di riconoscimento come Miglior attrice protagonista.

In alcune interviste ha dichiarato che da adolescente si sentiva molto a disagio e poco bella per il suo fisico prorompente tanto da affermare: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”.

Ella è legata a Flavio Cattaneo, e con lui si è sposata in gran segreto a Parigi; la coppia però non ha avuto figli ed ella ha confessato di averne voluto uno: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

Sabrina ha detto la sua su un concorrente durante una delle puntate di Tu Si Que Vales.

Il commento di Sabrina sul concorrente

Durante l’ottava puntata del talent Tu Si Que Vales, un terrappiatista, nonché colui che sostiene che la terra sia piatta dal nome Albino si è imbattuto in un lungo discorso bocciato sia dalla giuria che dal pubblico, con il 96% di voti contrari.

Proprio la bella attrice ha dato il meglio di sé affermando con accento romano: “Qui ormai la gente se alza la mattina e dice la sua, senza manco vergognasse. Tu sei ingrippato su ‘sta roba, mica studiato, altrimenti mica diresti ste robe”.