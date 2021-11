Carlo Conti messo allo stop: la decisione ormai è irreversibile

Il conduttore Carlo Conti è costretto allo stop per il suo famoso programma: ecco cosa sta succedendo, i dettagli della vicenda

Con la sua professionalità ha conquistato il cuore degli italiani, la sua conduzione spesso ha regalato momenti esilaranti soprattutto con il programma Tale e quale show di questa edizione che con le gag di Biagio Izzo hanno reso il suo programma uno dei più divertenti tra i palinsesti Rai: stiamo parlando del famoso Carlo Conti, di una competenza e professionalità assoluta legato ad alcuni amici speciali come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni con cui ha dato vita alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Una volta diplomatosi in ragioneria, ottiene un posto molto ambito in banca dimettendosi solo tre anni dopo e capendo che la sua strada non era tra conti e pc, bensì legata al mondo dello spettacolo; così, comincia a collaborare con una radio in quanto la conduzione radiofonica era una tra le sua grandi passioni, inizialmente tra e radio private come i Radio Studio 54 e Lady Radio, lavorando in seguito con Marco Baldini e Gianfranco Monti. Continua la sua carriera radiofonica con un programma di successo Estate 2000, fino alla conduzione di un programma scritto e ideato da lui chiamato Un ciak per artisti domani, e in questa occasione conoscerà il suo amico Leonardo Pieraccioni.

Nel lontano 1986, insieme al compagno di avventure Leonardo Pieraccioni crea dei piccoli show molto seguiti come Succo d’Arancia su Teleregione Toscana, dove per la prima volta conoscono ed esordisce il grande Giorgio Panariello, fondando un trio chiamato Fratelli D’Italia che in Toscana fa sold out soprattutto per gli spettacoli teatrali da loro ideati. Dopo l’enorme e ottimo riscontro, Carlo esordisce in Rai con il famoso programma Discoring ,dividendosi tra cinema, teatro e televisione.

In un’intervista ha rivelato come ha capito che la sua strada era quella dello spettacolo affermando: “Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca. La sera, uscivo alle 17 e correvo a fare la radio, gratis. Dal venerdì alla domenica, lavoravo in discoteca guadagnando pochino. Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”.

Purtroppo, pare che, uno dei programmi più seguiti del momento condotto da Carlo debba subire uno stop.

Carlo Conti e lo stop del suo programma: cosa è successo

Uno dei programmi più seguiti del momento condotti dal grande Carlo Conti pare che subirà uno stop momentaneo. Nel dettaglio, il programma più seguito del venerdì sera, Tale e Quale show in onda su Rai 1, non verrà trasmesso.

Il motivo sarebbe legato al fatto che venerdì 12 novembre alle ore 20.45 verrà trasmessa sulla prima rete la partita della Nazionale di calcio, tra Italia- Svizzera.