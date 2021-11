Carmen Russo è stata condannata: seri problemi con la legge per la ballerina

Guai con la legge per Carmen Russo e per suo marito Enzo Paolo Turchi: i due ballerini si sono beccati una condanna dal tribunale: multati e sfrattati, ora saranno costretti a pagare.

Tutti conoscono Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo: attrice, showgirl e ballerina, oggi è soprattutto un personaggio televisivo, concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Oggi Carmen Russo ha 62 anni d’età, ma la sua passione per la danza non è mai invecchiata.

Anche per questo motivo, forse, Carmen Russo ha sposato un altro ballerino, Enzo Paolo Turchi, suo marito da ormai più di trent’anni. Insieme condividono la passione per il ballo e nel tempo hanno aperto più di una scuola di danza: una a Napoli, città d’origine del marito, e un’altra a Palermo.

La coppia ha sempre lavorato insieme nel corso degli anni, dimostrando grande intesa e reciproco affetto: i due si vogliono così bene che in passato, quando Enzo Paolo Turchi ha partecipato come concorrente a “L’Isola dei Famosi“, tutta Italia lo ha visto piangere per la mancanza della moglie.

Nel 2013, finalmente, è nata anche la loro prima figlia di nome Maria, che oggi ha 8 anni. Mentre Carmen Russo è impegnata nella casa del GFVip, è Enzo Paolo ad occuparsi della bambina. Ora, però, arriva una pessima notizia che mina la serenità familiare: entrambi sono stati condannati in tribunale.

Lei ed Enzo Paolo Turchi sfrattati e condannati

Carmen Russo e suo marito sono stati condannati dal giudice per non aver pagato le spese di affitto della loro scuola di danza a Palermo. Stando alle motivazioni addette dal tribunale, i due non avrebbero pagato le rate mensili che vanno dal marzo 2020 al marzo 2021, a causa della pandemia.

La società proprietaria dell’immobile, però, ha preteso lo stesso il pagamento dell’affitto e alla fine ha ottenuto la condanna dei due ballerini, che saranno dunque costretti a riconoscere alla “Immobil Sud” oltre 4mila euro. Non solo, il giudice ha ordinato anche lo sfratto: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dovranno dunque abbandonare l’accademia di danza.

Nonostante la scuola di danza abbia riaperto dopo la fine del lockdown, la coppia ha continuato a non pagare l’affitto, motivo che ha spinto il giudice a revocare totalmente la concessione dello spazio. Ora la società che detiene la scuola chiede circa 30 mila euro di canoni arretrati. Seri problemi con la legge per la ballerina.