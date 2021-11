Caterina Balivo svela la sua grande paura che gli distrugge la vita: “Ho il terrore…”

Caterina Balivo rivela una delle sue paure più grandi: ecco di cosa ha terrore la bella conduttrice campana.

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva di Napoli classe 1980. Nel 1999 arriva terza a Miss Italia ed esordisce come valletta in Scommettiamo che..? continuando la sua collaborazione con la Rai come inviata de I Raccomandati e di Miss Italia. Finalmente arriva alla conduzione nel 2003 con Unomattina Estate Weekend e poi, per due anni, con Unomattina.

Dal 2005 al 2017 è al timone di Telethon fino ad arrivare ad allietare i pomeriggi dei telespettatori con Detto Fatto. Nel 2021 è tra i giudici de Il cantante mascherato. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2014 è sposata con Guido Maria Brera che l’ha resa madre di Guido Alberto (2012) e di Cora (2017).

La paura più grande di Caterina Balivo

Spesso tendiamo ad idealizzare i personaggi del mondo dello spettacolo e pensiamo che la loro vita sia tutta rosa e fiori, senza ostacoli o paure. Ma così non è, sono persone normalissime con pregi e difetti come tutti noi.

Caterina Balivo ne è la dimostrazione. La conduttrice campana ha voluto condividere una delle sue più grandi paure con i suoi fan e lo ha fatto tramite le stories di Instagram dove ha rivelato che “Ho il terrore dell’ago”, ma si è detta felice di sapere che non è la sola ad avere questa fobia. D’altronde si sa che è una delle paure più comuni e che le analisi del sangue rappresentano sempre un grande ostacolo per le persone.

Ed ora scopriamo che anche la Balivo convive con questo terrore. Tuttavia, poi si è consolata con una bella colazione energetica per riprendersi a base di spremuta d’arancia e di una wrap con insalata e salmone, pronta per tornare alla sua quotidianità nell’attesa di ricevere i risultati delle analisi.

Caterina Balivo si scaglia contro le critiche sui social

Caterina Balivo è molto attiva sui social network tanto che ama condividere la sua vita di tutti i giorni in compagnia del marito e dei figli. È proprio questo ad aver attirato delle critiche.

Una follower, infatti, l’ha accusata di essere una mantenuta che ha potuto smettere di lavorare poiché a lei ci pensa il marito. La Balivo è sempre andata oltre le cattive parole, però questa volta non è riuscita a non replicare: “Tesoro da quando ho 17 anni mi mantengo da sola ed a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la tv. Un bacio, ma ho capito il senso del tuo messaggio. Tu cerca di capire il mio. Con affetto”.