Cecilia Rodriguez, è crisi con Ignazio Moser: Ecco il retroscena

Un gesto fatto da Cecilia Rodriguez ha acceso il gossip: è crisi con Ignazio Moser?

Cecilia Rodriguez è una showgirl argentina classe 1990. Figlia di Gustavo e di Veronica, è diventata famosa in Italia inizialmente per essere la sorella minore di Belen Rodriguez. Tuttavia, la piccola Rodriguez ha deciso di camminare con le proprie gambe e di non essere etichettata sempre e solo come “sorella di”.

Inizia la carriera di modella e di indossatrice, ma la vera popolarità la raggiunge quando è tra i concorrenti dell‘Isola dei Famosi (2015) e del Grande Fratello Vip (2017). Inoltre, insieme a Belen ha prodotto Me Fui, linea di costumi da bagno, ed Hinnominate, linea di abbigliamento a cui ha preso parte anche il fratello Jeremias. Nel 2020 ha condotto Ex on the Beach Italia al fianco del fidanzato Moser. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Francesco Monte, mentre dal 2017 è al fianco di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez ai ferri corti con Ignazio Moser? Il gesto che fa parlare

I social network sono diventati una fonte inesauribile su cui si basa anche il gossip. Basta seguirli con attenzione per rendersi conto se qualcosa non va. È il caso di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I due sono una coppia che va sempre d’amore e d’accordo, tuttavia un gesto di Cecilia ha acceso i rumors.

La showgirl argentina, infatti, ha smesso di seguire uno dei migliori amici del suo fidanzato. Proprio con lui, Ignazio ha passato un sabato sera all’insegna del divertimento. La Rodriguez e Moser sono spesso insieme, ma ogni tanto, come ogni coppia che si rispetti, decidono di passare del tempo in compagnia dei loro amici di sempre.

Viene naturale chiedersi, a questo punto, se la sera di quel sabato sia successo qualcosa che non è piaciuto a Cecilia e che magari la Rodriguez dà la colpa al migliore amico di Moser di tutto questo.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser festeggiano 4 anni insieme

E pensare che solo pochi giorni fa, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno festeggiato quattro anni di relazione con un romantico viaggio ad Amsterdam in occasione del loro anniversario. Non sono mancate le dediche social dei due, piene di parole dolci, con la Rodriguez felice di condividere questa avventura al fianco del fidanzato.

Un amore nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e su cui nessuno avrebbe scommesso. Ed invece i due sono affiatati ed innamorati, o almeno fino a pochi giorni fa lo erano. Non ci resta altro che aspettare e cercare di capire cosa sia successo sabato sera.