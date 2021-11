Chi se le ricorda Paola e Chiara? Dai tormentoni estivi allo scioglimento del duo: eccole al giorno d’oggi

Paola e Chiara sono state tra le coppie più iconiche dei tempi moderni, dopo tanti anni sorprende scoprire che fine hanno fatto le due artiste musicali.

Due sorelle che hanno fatto parlare nel corso degli anni, Paola e Chiara sono divenute famose attraverso alcune hit uniche nel loro genere. Alcune di tali canzoni hanno avuto il merito di essere delle vere e proprie hit estive. Ora sono passati oltre vent’anni da quei brani, storici e unici. Tra i diversi successi troviamo sicuramente le nuove proposte di Sanremo con Amici come Prima.

Per loro successivamente ci è stata la separazione, dopo diversi anni di vera e propria simbiosi. Per loro la permanenza a Milano in Via Papiniano. Il tutto con i fan davvero traumatizzati, perché mai si sarebbero attesi una notizia del genere.

Ecco cosa è accaduto tra le due

Andando nel passato, possiamo affermare come si sia trattata più di una discussione che di una frattura tra le due. Addirittura si è discusso di una possibile rivalità in amore, ma entrambe le donne hanno preferito riferire come non ci sia tra di loro motivo di astio.

I tanti follower della rinomata coppia non hanno accettato la separazione, anche se si è avuto modo di apprezzarli da qualche puntata revival. Ad esempio possiamo nominare I Migliori Anni di Carlo Conti. Il tutto però senza pubblicare praticamente nulla. La prima delle due, Paola, ha pubblicato un esordio da solista, ma senza avere grande attenzione addosso.

Paola e Chiara oggi: ecco come stanno

D’altro canto invece c’è Chiara, la quale in una delle sue ultime interviste si è esposta su altri temi, che non trattano la musica. In questo caso ci riferiamo al cinema, la moda e la conversione dal punto di vista religioso.