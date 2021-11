Enzo Iacchetti e i problemi di gioco d’azzardo: ecco tutta la verità | Parla Maddalena Corvaglia

Il conduttore Enzo Iacchetti ha avuto problemi con il gioco d’azzardo: sveliamo la verità, i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei volti fondamentali del programma di Antonio Ricci, Striscia la notizia è una persona che per anni ha affiancato il suo socio Ezio Greggio e con la loro simpatia ed ironia sono riusciti a conquistare il pubblico italiano, noto anche per aver avuto diverse storie con alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo tra cui Maddalena Corvaglia: ovviamente stiamo parlando del grandissimo Enzo Iacchetti.

Prima di approdare nel mondo televisivo, egli comincia con una radio locale Radio Tresa, occupandosi dell’ideazione e della programmazione dei palinsesti e, inoltre ha svolto anche attività di intrattenitore ad alcuni eventi come matrimoni e comunioni. La sua carriera vera e propria comincia nel 1979, nel Derby Club di Milano, come attore comico mettendo in scena spettacoli insieme a Francesco Salvi, Giorgio Faletti, Giobbe Covatta, Walter Valdi, Malandrino e Veronica.

Anche se, il programma a cui deve la sua popolarità è il tg satirico Striscia la notizia con il compagno di lavoro Ezio Greggio con il quale, insieme, hanno fatto la storia del programma ideato da Antonio Ricci. Proprio suo figlio ha rivelato che Enzo lontano dalle telecamere è una persona totalmente diversa e molto triste.

Si vociferava che Enzo Iacchetti abbia avuto problemi economici dovuti al vizio del gioco ma a smontare la notizia fake è stata proprio la ex compagna del conduttore: la bellissima Maddalena Corvaglia.

Le parole di difesa: parla Maddalena Corvaglia

Al centro del gossip una fake news che vede protagonista il conduttore, dovuta al fatto che egli avesse problemi con il gioco d’azzardo, che lo avrebbe addirittura fatto finire sul lastrico. La definiscono una patologia grave quella per il gioco, ma a smentire tutto è stata la ex compagna, Maddalena Corvaglia.

Ella ha affermato, prendendo le difese del suo ex con cui è rimasta in buoni rapporti: “Lo trovo irrispettoso anche nei confronti di chi davvero soffre di questo disturbo”.