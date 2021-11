Monica Bellucci, la confessione sul rapporto con Eros Ramazzotti: “Ero incinta di 5 mesi…” | Il retroscena

Monica Bellucci ed Eros Ramazzotti vicini ad essere una coppia in passato? Il retroscena svelato dall’attrice.

Monica Bellucci è un’attrice di Città di Castello classe 1964. Figlia unica di Pasquale e Brunella, dopo la maturità classica inizia a lavorare come modella per pagarsi gli studi di giurisprudenza salvo poi abbandonare l’università e dedicarsi alle sue più grandi passioni: il cinema e la moda. Una carriera iniziata come modella che la porta a raggiungere la fama in tutto il mondo ed a sfilare per nomi internazionali importanti.

Una carriera da attrice, invece, iniziata all’inizio degli anni ’90 e che l’ha portata a diventare una delle attrici italiane più amate al mondo. Per citarne alcuni dei suoi lavori, la troviamo in: Ricordati di me, L’ultima alba, La passione di Cristo, Le meraviglie, I migliori anni della nostra vita, Les Fantasmes. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1990 al 1994 è stata sposata con Claudio Basso, mentre dal 1999 al 2013 con Vincent Cassel che l’ha resa madre di Deva (2004) e di Leonie (2010).

Il retroscena di Monica Bellucci sul suo rapporto con Eros Ramazzotti

Monica Bellucci ed Eros Ramazzotti: due nomi molto amati dal pubblico italiano e non solo. Belli e di talento, vederli come una possibile coppia è un sogno per molti ed a quanto pare, in passato, questo sogno poteva diventare realtà.

Facciamo un passo indietro: cinque mesi fa Eros Ramazzotti, durante un’intervista con il Corriere della Sera, ha rivelato che non era rimasto inerme al fascino della Bellucci e che aveva avuto l’opportunità di corteggiarla, nel 2014 durante il programma Stasera pago io Revolution, ma che non si è giocato bene le sue carte. Il cantante, infatti, afferma che: “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la donna più bella del mondo”.

Affermazione che la Bellucci non aveva letto, ma ora che ne è venuta a conoscenza ha subito ribattuto: “Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”. Inutile dirlo, queste parole hanno scatenato i rumors con la gente che spera in un avvicinamento tra i due.

Monica Bellucci e l’odio per le etichette

Monica Bellucci è, da sempre, una delle donne più belle di Italia e del mondo grazie al suo fascino tipico italiano in grado di ammaliare e far girare la testa a molte persone. Tuttavia, l’attrice non si rivede in questa etichetta ed, anzi, è una cosa che proprio non sopporta.

La Bellucci afferma che: “Ma quando dice questa cosa, si rende conto che è assurda? Cioè, ragazzi…Se lei ci crede, e se io ci credo, è gravissimo. Ma chi la vuole questa cosa? Nessuno la vuole”. Nonostante questo, non vi è comunque nessun dubbio che sia una delle donne più belle ed una delle attrici più talentuose che l’Italia vanta.