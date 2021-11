Qui era ancora un bambino, oggi è il più amato tra i presentatori televisivi: ecco di chi si tratta

Riuscite a riconoscere questo bambino sorridente nella foto? Oggi è famosissimo, un conduttore televisivo e presentatore tra i più amati della televisione italiana: ecco chi è.

Avete capito chi è il bambino con lo sguardo dolce e il volto sorridente nella foto? Nell’immagine qui sotto lo ritroviamo con qualche anno in più, in costume da bagno pronto a tuffarsi in mare in un’estate di molti anni fa. Oggi, però, quel bambino è un presentatore televisivo e conduttore famosissimo: scopriamo di chi si tratta.

Proviamo quindi a darvi qualche indizio per aiutarvi ad indovinare il personaggio del giorno. Diciamo innanzitutto che è nato a Firenze e che ha iniziato a lavorare proprio nelle tv locali toscane all’inizio degli anni ’80. Quelli che alcuni non ricordano, però, è che prima della televisione ha lavorato moltissimo anche in radio.

Proprio in quegli anni incide anche tre album musicali e cinque singoli radiofonici di genere disco. Nel corso degli anni ha avuto anche l’occasione di partecipare nelle vesti di attore a più di un film uscito al cinema, molti dei quali diretti dal suo conterraneo Leonardo Pieraccioni.

Soprattutto, però, quel bimbo nelle foto oggi fa il presentatore televisivo. È così amato e famoso in Italia che di recente ha condotto ben tre edizioni del Festival di Sanremo. Insomma, è impossibile non conoscerlo e se guardate attentamente le foto in quegli occhi da bambino riconoscerete senza dubbio il volto dell’unico indiziato.

Il bimbo nelle foto è Carlo Conti da piccolo

Proprio così, si tratta di Carlo Conti da piccolo: è lui il fanciullo in spiaggia che posa nelle fotografie. Nato nel ’61, oggi Carlo Conti ha 60 anni d’età ed è sposato con Francesca Vaccaro, una costumista con cui si è unito in matrimonio nove anni fa: insieme hanno avuto un figlio di nome Matteo, che oggi ha 7 anni. Da piccolo Carlo Conti ha perso il padre morto a causa di un tumore.

La carriera di Carlo Conti è lunga e prolifica: ha presentato programmi importanti e trasmissioni seguitissime. I suoi ultimi lavori nel 2021 sono stati la conduzione dello speciale di “Affari tuoi“, la terza puntata di “A grande richiesta” e la serata di premiazione dei David di Donatello.

Dopo Sanremo (condotto dal 2015 al 2017), Conti ha assunto il ruolo di direttore artistico per lo Zecchino d’oro, il concorso canoro per bambini più famoso d’Italia. È notoriamente tifoso della Fiorentina e forse il conduttore più abbronzato della tv italiana.