Sapete quanto guadagna Antonella Clerici? Si tratta di cifre spaventose

La conduttrice Antonella Clerici guadagna una cifra davvero esorbitante: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Uno dei volti Rai apprezzati ma soprattutto associati al Mezzogiorno in cucina per eccellenza, che ha fatto la storia della televisione e soprattutto del Festival di Sanremo con i suoi abiti colorati e bellissimi che ancora oggi il pubblico ricorda e ha cambiato, con la sua professionalità il modo di comunicare e di fare tv è la splendida Antonella Clerici. Il pubblico la ammira e la stima per la sua professionalità e semplicità nel comunicare, per la sua ironia e per condurre una delle trasmissioni considerate più amate dagli italiani: La prova del cuoco.

Gli inizi di Antonella avvengono nel 1985 come annunciatrice sportiva, in quanto in un primo momento ella dedica la sua carriera allo sport presso al trasmissione Telereporter, proseguendo con Dribbling insieme a Gianfranco De Laurentis, continuando ancora con altri programmi di successo sportivi come Semaforo giallo e Oggi sport. Anche se il pubblico associa il volto della bella Clerici al programma più seguito e amate dalle casalinghe italiane, La prova del cuoco, programma di cucina dove vengono svelati molti segreti culinari per fare ottimi piatti e sorprendere i propri ospiti.

La conduttrice era molto legata al collega Fabrizio Frizzi, scomparso per una malattia tre anni fa, il 26 marzo 2018, lasciando un vuoto immenso nella vita di chi lo conosceva. Antonella non ha mai smesso di ricordare il collega e di essere vicino alla moglie Carlotta tanto che in un’intervista a Domenica In ha rivelato: “Vivevamo in simbiosi con Carlo e lui. Nessuno si aspettava una cosa così veloce. Sapevamo che non stava bene, ultimamente era piuttosto evidente. (…) La malattia di Fabrizio ancor prima della sua morte ci ha fatto capire che la nostra vita andava troppo veloce, non bisognava più perdere tempo in cose futili”.

Nonostante la sua carriera brillante, Antonella ha avuto numerosi flirt alcuni hanno attirato molto il mondo del gossip, come la storia breve con Massimo Giletti con il quale, successivamente, è rimasta in ottimi rapporti tanto che il conduttore ha rivelato che il motivo della loro separazione era dovuto all’infelicità che le stava arrecando; successivamente è stata legata ad un animatore turistico molto più giovane di lei che è stato bersagliato di critiche dal mondo dello spettacolo e dei media per la loro differenza di età.

Ma tutti si chiedono quanto guadagna la splendida conduttrice del famoso programma La prova del cuoco.

Qual è il guadagno di Antonella?

La bella conduttrice viene considerata una tra le più conduttrici pagate dei palinsesti Rai in quanto nell’anno 2017 avrebbe guadagnato cifre davvero molto alte, stipulando un contratto per i suoi programmi pari alla modica cifra di un milione di euro.

D’altronde, però, ella regala momenti davvero felici e spensierati con la sua professionalità al pubblico italiano.