Iva Zanicchi, la confessione a luci rosse: “A qualsiasi età…”

Iva Zanicchi come non l’avete mai vista: a Verissimo su Canale 5 la cantante ed opinionista tv si lascia andare a confessioni piccanti sulla sua vita sessuale con suo marito.

Iva Zanicchi è una cantante italiana, attrice ed opinionista Tv. Nata in provincia di Reggio Emilia nella minuscola frazione di Ligonchio, oggi la Zanicchi ha 81 anni d’età, continua a fare musica ed è spesso in televisione. Raramente, però, l’avevamo sentita parlare in questi termini.

In effetti, la carriera di Iva Zanicchi molto raramente è stata oscurata dalle notizie di gossip, da storie amorose, tradimenti o paparazzate. La sua vita privata può riassumersi in un matrimonio e un fidanzamento: è stata sposata con Tonino Ansaldi dal ’67 all’85 e poi, dopo il divorzio, si è fidanzata con il suo attuale compagno Fausto Pinna.

Per il resto, tanta musica, tanti premi e grandi soddisfazioni: tra gli anni ’60 e gli anni ’70, all’apice del suo successo, vince tre volte il Festival di Sanremo, una volta da sola e le altre due in coppia prima con Claudio Villa e poi con Bobby Solo. Ha pubblicato ben 32 album musicali.

Negli scorsi anni ha avuto addirittura una breve esperienza politica tra le fila del centro-destra come euro-deputata al Parlamento europeo di Bruxelles. Anche per questo, forse, le sue dichiarazioni sulla vita sessuale hanno destato non poca sorpresa tra i telespettatori di Canale 5.

La Zanicchi e il sesso con Fausto Pinna, anche a 81 anni

Tutto è accaduto nel salotto di Verissimo, la trasmissione Mediaset condotta da Silvia Toffanin, dove Iva Zanicchi è stata ospite di recente. Nel corso della puntata, la Zanicchi ha parlato a lungo del suo rapporto con il produttore musicale Fausto Pinna, fino a rivelare i dettagli più intimi.

“Credetemi“, dice ai telespettatori guardando dritto in camera, “Il sesso lo possiamo fare a qualunque età. Il sesso è salute! Fare sesso è un po’ come mangiare, come bere, come andare a dormire“. Un vero e proprio appello a godersi la vita: “A qualsiasi età… chi può, faccia sesso!“.

Anche ad 81 anni, dunque, Iva Zanicchi ha deciso di non privarsi dei piaceri della vita. Lei, comunque, è cosciente della sua età ed ha chiuso il discorso con una simpaticissima battuta: “Certo, alla mia età è un attimo passare dal colpo di fulmine al colpo della strega, però va bene così, dai” ha concluso tra le risate generali del pubblico.