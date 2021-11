Melissa Satta, la difficile lotta contro il cancro: l’accorato appello

Melissa Satta in prima linea per sconfiggere il cancro: il suo gesto ha commosso il mondo virtuale.

Melissa Satta è una showgirl nata a Boston classe 1986, ma di origini sarde, per questo motivo vanta la doppia cittadinanza italiana e statunitense. Nel 2004, terminati gli studi al Liceo, decide di trasferirsi a Milano dove inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Possiamo dire che la sua carriera inizia subito con il botto in quanto dal settembre 2005 è la velina mora di Striscia la Notizia, al fianco di Thais Souza Wiggers.

Inutile dirlo, inizia a diventare un volto popolare e, con il passare del tempo, la troviamo protagonista di diversi programmi tv, ma anche nei panni di attrice nella fiction Il giudice Mastrangelo 2. Dal 2013 al 2018 è il volto femminile di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, mentre dall’agosto 2021 approda a Sky Sport come conduttrice di Gol Deejay!

Il gesto di Melissa Satta contro il cancro

Melissa Satta è sempre in prima linea quando si tratta di fare del bene ed anche questa volta non è da meno ed è la protagonista nella difficile lotta contro il cancro. La showgirl ha voluto condividere il suo importante gesto con i suoi follower, tramite le Instagram Stories, per sensibilizzare il suo pubblico a fare lo stesso.

Natale si avvicina e la Satta invita a scegliere bene dove comprare i panettoni. Lei, ad esempio, li comprerà dalla fondazione Heal dove è possibile già preordinarlo al costo di € 20 ciascuno con una scatola in metallo decorata. Un prezzo piccolo, ma in grado di fare del bene.

I soldi, infatti, saranno devoluti per la ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico per finanziare i progetti di ricerca che supportano il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica. La fondazione Heal è molto conosciuta anche grazie ad Elena Santarelli che, nei momenti di difficoltà vissuti per il figlio Giacomo, ha deciso di aiutarli.

Melissa Satta ed il sogno di un secondo figlio

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha ritrovato la felicità in campo sentimentale al fianco di Mattia Rivetti. I due sono innamorati ed affiatati tanto che sognano di allargare la loro famiglia.

La Satta non ha mai fatto mistero sul voler regalare un fratellino o una sorellina al suo Maddox ed ora sembrerebbe arrivato il momento giusto con il fidanzato che condivide questo suo pensiero e non vede l’ora di diventare papà.