Romina Power, il cuore infranto dal lutto: il messaggio strappalacrime

L’ex moglie di Al Bano, Romina Power ha scritto un messaggio strappalacrime: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

La sua bellezza disarmante e il modo di fare la musica in coppia con il grande Al Bano Carrisi ha cambiato radicalmente il genere nel corso degli anni, la sua presenza e l’amore grande vissuto oltre la musica ha fatto sognare migliaia di fan: ovviamente stiamo parlando della grande Romina Power che, con Al Bano ha vissuto un amore a cinque stelle, di forte passione e stima regalando al pubblico, nello stesso tempo, successi interminabili come Nostalgia Canaglia, Felicità e Ci sarà.

Figlia d’arte in quanto i suoi genitori erano due grossi attori hollywoodiani, infatti da piccola è vissuta negli Stati Uniti ma, dopo la morte del padre è stata cresciuta per un primo momento insieme a sua sorella in Messico dalla nonna, e, successivamente si è trasferita in Italia con sua madre e il compagno. La mamma aveva una passione per la terra italiana tanto che, il nome Romina è ispirato alla Capitale. Il suo primo debutto si ricorda a tredici anni dove la giovane ha partecipato a circa quattordici film. Successivamente, nel 1967 approda sul set del musicarello Nel Sole storica canzone di Albano Carrisi divenuta famosa e trasformata in pellicola cinematografica.

Proprio lì che la vita di Romina cambia quando si innamora del giovane Albano e i due cominciano a vivere una storia d’amore e di passione ostacolati dalle famiglie che non erano d’accordo alla loro unione. La coppia dà voce ad una serie di successi canori tra cui ricordiamo Nostalgia Canaglia, Felicità, partecipando a due Eurovision Song Contest nel 1976 a L’Aia con We’ll Live It All Again e nel 1985 a Göteborg con Magic, oh magic, vincendo un Festival di Sanremo nel 1984 con il brano Ci sarà.

Il suo rapporto con Albano e la sua giovinezza la ricorda con estrema facilità e libertà di quei tempi con la sua voglia di vivere che le permetteva di poter vivere spensierata il suo amore: “Era tutto easy, anche tra sconosciuti. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”.

Ella ha deciso di postare una foto su Instagram insieme a Taryn mettendo in evidenza quella che è la sua giovinezza.

Il ricordo di Romina Power

La splendida Romina Power ha deciso di regalare ai suoi fan dolci ricordi della sua giovinezza postando una foto in sella ad un motorino in compagnia di sua sorella Taryn.

Ella ha così descritto la foto: “Roma anni ‘60 . Capelli al vento, vespa 50 con fiori , Taryn ed io insieme . Pura gioia e libertà”.