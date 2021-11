Royal Family, il ritorno del principe Harry: la clamorosa indiscrezione

L’indiscrezione avrebbe del clamoroso: il principe Harry potrebbe essere costretto a tornare nel Regno Unito. Il nipote della regina si era ritirato negli Stati Uniti con sue moglie Meghan.

Il suo nome completo è Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, ma per tutti è semplicemente il Principe Harry, nipote della Regina Elisabetta II e secondo figlio del principe Carlo erede al trono del Regno Unito e della principessa Diana (scomparsa nel ’97). Oggi il principe Harry ha 37 anni d’età, è sposato ed ha due figli.

La notorietà di Harry duca di Sussex è dovuta in parte anche al suo matrimonio con l’attrice statunitense per metà afro-americana Meghan Markle, che oggi ha 40 anni d’età. Si narra che il loro fidanzamento non fu subito apprezzato nei corridoi di Buckingham Palace, forse per la provenienza non aristocratica della donna.

La coppia ha avuto due figli: il primo di nome Archie (2 anni), la seconda di nome Lillibet, nata quest’anno. L’anno scorso, forse per contrasti con la famiglia reale, forse per ambizioni e interessi differenti, Harry e Meghan avevano lasciato il Regno Unito rinunciando ad ogni incarico istituzionale e pretesa ereditaria.

Adesso, però, il principe Harry potrebbe clamorosamente fare ritorno in Inghilterra. La clamorosa indiscrezione è stata rilanciata addirittura da Vernon Bogdaron, il più importante esperto vivente di diritto costituzionale britannico, una vera e propria autorità nel suo paese.

Preoccupa la salute della regina: Harry torna in UK?

Che succede? Come tutti sanno, da alcune settimane le condizioni della Regina sembrano destare sempre maggiori preoccupazioni. Elisabetta II è molto anziana ed ha ormai raggiunto i 95 anni d’età e da diverse settimane i medici l’hanno costretta a rinunciare ai consueti appuntamenti reali. La macchina istituzionale, però, sta già prendendo le dovute precauzioni.

È così dunque che perfino il Principe Harry potrebbe essere costretto a ritornare a Buckingham Palace per assolvere ai suoi doveri di nipote della Regina e membro della famiglia reale britannica. Al momento non c’è ancora niente di ufficiale, ma a tal proposito la legge è molto chiara.

Come precisato dal Prof. Bogdaron, se necessario il Principe Harry potrebbe essere investito del ruolo di consigliere di Stato, in quanto appartenente alle prime quattro linee di successione al trono. Dopo tutto quello che è successo negli anni, il ritorno del duca Harry e la duchessa Meghan farebbero certamente scalpore nell’opinione pubblica.