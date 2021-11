Rudy Zerbi, l’accorato appello dall’ospedale: “… per proteggere me”

Il giudice di Tu si que vales, Rudy Zerbi, ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: ecco i dettagli della vicenda

La sua spiccata simpatia e dote canora si è fatta sempre riconoscere in una delle trasmissioni chiave dei palinsesti Mediaset condotte dalla collega Maria De Filippi, il talent show Amici, dove egli è uno dei giudici. Oltre la sua esperienza come insegnante di canto, partecipa insieme ad alcuni colleghi al programma Tu si que vales e regala gag comiche con l’amico e collega Gerry Scotti divertendo il pubblico: stiamo parlando de fantastico Rudy Zerbi che, nel corso della sua carriera all’interno della Sony Music ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale italiano.

Fin da bambino ha un rapporto speciale con la musica espandendo la sua passione in un vero lavoro, inizialmente come disc jockey nelle discoteche di Covo di Nord, e, successivamente, una volta presa la decisione di trasferirsi a Milano, dopo alcune esperienze in radio ha la possibilità di entrare a far parte della famiglia dei talent scout e produttori discografici presso l’etichetta Sony Music. La sua notorietà accresce sempre di più grazie alle numerose interviste ai danni di alcuni artisti internazionali e svariate collaborazioni radiofoniche e televisive con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai.

Nell’azienda Sony Music, Rudy ci lavora per la bellezza di sedici lunghi anni collaborando con diversi artisti in grossi progetti di un certo calibro come Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri, ma decide di dare una svolta alla sua carriera entrando a far arte del programma Amici condotto da Maria De Filippi, proseguendo la sua carriera televisiva in alcuni programmi come Pequenos gigantes e Tu si que vales in qualità di giudice.

Egli coltiva un’amicizia speciale sia con la grande Mara Maionchi che con il suo collega Gerry Scotti. Ha vissuto un dramma familiare in quanto i suoi bimbi quando erano dalla placenta stavano perdendo la vita anche se, successivamente l’avvenimento si è concluso nei migliore dei modi. Rudy, molto attivo sui social ha voluto dare un messaggi sia alle nuove che alle vecchie generazioni.

Il messaggio di Rudy Zerbi

In una delle sue Instagram Stories, Rudy Zerbi ha comunicato ai fan di dover fare una cosa molto importante postando successivamente una foto che lo ritraeva mentre veniva vaccinato.

Un messaggio forte e chiaro per tutti, ma soprattutto per gli indecisi; nella sua descrizione si legge: “Ecco la cosa importante che avevo da fare oggi.. per proteggere me e quelli che mi sono intorno”.