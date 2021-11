Serena Autieri è pronta al ritorno: ecco dove la vedremo

Finalmente Serena Autieri è pronta a tornare in televisione con un programma tutto suo: dove la vedremo tra poco tempo?

Serena Autieri è un’attrice ed una conduttrice televisiva di Napoli classe 1976. Fin da bambina studia danza, canto e recitazione tanto che la sua carriera inizia come cantante e nel 1997 apre il concerto di Bologna in onore di Papa Giovanni Paolo II. Tuttavia, il suo nome diventa famoso l’anno successivo quando veste i panni di Sara in Un posto al sole. Con il passare del tempo si divide tra la carriera di attrice in film del cinema come Notte prima degli esami – Oggi, Natale in Sudafrica, Femmine contro maschi, Il principe abusivo, Sapore di te, Se mi lasci non vale.

Ma la troviamo anche in serie tv sul piccolo schermo come Vento di ponente, L’onore e il rispetto, Un passo dal cielo e Buongiorno, mamma! Per quanto riguarda la sua carriera da conduttrice ha preso parte a programmi di successo, è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo (2003) e concorrente in Tale e quale show e Celebrity MasterChef Italia. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2010 è sposata con Enrico Griselli che l’ha resa madre di Giulia Tosca (2013).

Serena Autieri pronta a tornare in televisione

Serena Autieri è uno dei volti più amati del piccolo schermo: bellezza, simpatia e talento, impossibile non conquistare il cuore del pubblico. Dopo aver tenuto compagnia ai telespettatori questa estate su Rai Uno, è pronta per tornare in televisione per la gioia dei suoi fan.

E soprattutto è pronta a tornare in uno dei programmi che, ultimamente, ha avuto un grande successo. Stiamo parlando di Canzone Segreta che vedeva alla conduzione Serena Rossi. Tuttavia, rumors sempre più insistenti parlano di una possibile sostituzione e sembrerebbe proprio che la Autieri sia pronta a sostituire la collega.

La conduttrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, afferma di non sapere nulla di ufficiale al momento, ma di essere comunque felice quando si mettono in campo nuovi progetti e nuove avventure. D’altronde la musica ha sempre fatto parte della sua vita con la sua voce che è una delle più belle presenti nel mondo dello spettacolo italiano.

I problemi di salute di Serena Autieri

Di recente, Serena Autieri ha avuto alcuni problemi di salute. D’altronde la sua è una vita frenetica tra un lavoro ed un altro, in giro per le varie città ed anche una mamma sempre presente. Tutto questo l’ha portata ad avere una cattiva digestione, gambe pesanti e pelle opaca.

Vista la giovane età, ha fatto i dovuti accertamenti ed ha deciso di darsi un attimo di pausa e cambiare stile di vita soprattutto migliorando l’alimentazione ed incrementando l’attività fisica.