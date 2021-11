Albano Carrisi, dopo Ballando con le Stelle ecco dove lo vedremo: l’indiscrezione bomba

Novità in vista per Albano Carrisi. Il cantante ora impegnato a Ballando con le Stelle sta per intraprendere una nuova carriera televisiva: ecco l’indiscrezione bomba su Al Bano.

Albano Carrisi, più noto semplicemente come Al Bano, è un cantante di origini pugliesi, tra i cantautori più famosi e importanti della musica leggera italiana. Oggi ha 78 anni d’età e di recente è stato impegnato su Rai 1 come concorrente dello show “Ballando con le stelle“, in coppia con la ballerina Oxana Lebedew.

Per molti anni la carriera di Albano è stata indissolubilmente legata a quella di sua moglie Romina Power: insieme hanno inciso ben 19 album musicali. Dopo la separazione da Romina, con la quale nel frattempo ha anche quattro figli, Al Bano si unisce in fidanzamento a Loredana Lecciso ed ha altri due figli.

In totale, sono cinquantanove gli album pubblicati da Al Bano nella sua lunga carriera, ottenendo ben ventisei dischi d’oro ed otto dischi di platino: tutt’oggi è un cantautore di grande fama internazionale, amatissimo anche in Russia e nell’est Europa. Ha preso parte anche ad una decina di film usciti al cinema, nelle vesti di attore.

Più di recente si è dedicato soprattutto alla televisione, partecipando come ospite fisso a trasmissioni come “Amici di Maria De Filippi” e “The Voice“, oppure come concorrente di “Il cantante mascherato“, “L’isola dei famosi” ed altri programmi, soprattutto sulle reti Rai. Ora, però, sta per cominciare una nuova esperienza.

Al Bano diventa conduttore su Canale 5

Proprio così, Al Bano potrebbe presto diventare un conduttore televisivo: la proposta gli è arrivata direttamente da Canale 5, anche se al momento non esistono ancora annunci ufficiali in tal senso. A lanciare l’indiscrezione bomba è TvBlog, secondo i quali Mediaset avrebbe pensato proprio ad Albano Carrisi per la conduzione di “Capodanno in musica“.

L’evento dovrebbe tenersi proprio la notte di San Silvestro del 31 dicembre 2021, a Bari, e Al Bano dovrebbe essere affiancato dalla conduttrice Federica Panicucci per presentare e condurre il capodanno di Canale 5 che proverà a sfidare gli ascolti record di “L’anno che verrà” su Rai 1, condotto da Amadeus.

A Mediaset, però, stanno ancora vagliando tutte le possibilità: l’altra idea è quella di festeggiare il Capodanno nella casa del Grande Fratello Vip, affidando ad Alfonso Signorini il compito di intrattenere gli spettatori a casa nell’ultima notte dell’anno. Gli ascolti dell’anno scorso, però, sono stati al di sotto delle aspettative ed è proprio per questo che ora si sta valutando l’ipotesi di Albano conduttore.