Allegri dimentica Ambra Angiolini con un’altra donna: adesso c’è la prova

Dopo l’addio ad Ambra Angiolini, Massimiliano Allegri si è già consolato con una nuova donna ed arriva la prova della loro relazione.

Massimiliano Allegri è un allenatore di calcio ed ex calciatore di Livorno classe 1967. Durante la sua carriera da centrocampista ha militato in squadre come Livorno, Pisa, Pavia, Pescara, Cagliari, Perugia, Padova fino ad arrivare al Napoli, alla Pistoiese ed all’Aglianese dove ha deciso di dire addio al mondo del calcio giocato, nel 2003, e diventare allenatore proprio dell’Aglianese.

Come allenatore è cresciuto ed ha fatto esperienze passando da allenare squadre come Grosseto, Lecco e Sassuolo al Cagliari fino alla svolta con l’arrivo al Milan e dal 2014 è tecnico della Juventus. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1994 al 1998 è stato sposato con Gloria che l’ha reso padre di Valentina (1995). Ha un altro figlio, Giorgio (2011), avuto dall’ex fidanzata Claudia Ughi. È stato fidanzato con Ambra Angiolini.

Dopo Ambra Angiolini, un’altra donna nella vita di Allegri

Nell’ultimo periodo, il mondo del gossip non parla d’altro che dell’addio improvviso tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Sembrava che tutto andasse per il meglio, eppure non era così ed Ambra ha sofferto molto per la fine della loro relazione anche a causa di alcuni tradimenti e della fine improvvisa.

La showgirl ha deciso di dedicarsi ai suoi figli ed al lavoro per distrarsi. Totalmente diversa la decisione di Allegri che, a quanto pare, non ha perso tempo ed ha già trovato un’altra donna stando a quanto riferisce il settimanale Oggi. Ovviamente, per motivi di privacy, non viene rivelato il nome della donna, ma si tratta di una quarantenne che non passa certo inosservata.

Perfetta forma fisica, lunghi capelli castano chiaro con meches bionde (proprio come il capello che Ambra aveva trovato nella macchina di Allegri) ed è stata vista entrare nell’appartamento di Torino dell’allenatore della Juventus. Inoltre, i rumors dicevano di cercare la nuova fiamma del mister all’interno dell’ambiente della Juve poiché “anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso”. La donna, infatti, è un volto noto nell’ambiente bianconero ed in un esclusivo golf club della città.

Ritorno di fiamma per Massimiliano Allegri?

Al momento non sono arrivate ne conferme ne smentite dai diretti interessati. Tuttavia, se così fosse, probabilmente si tratta di un ritorno di fiamma per Massimiliano Allegri.

Già nel 2017, il settimanale Oggi aveva rivelato che una pr di un noto golf club di Torino non era molto felice dell’inizio della relazione tra Ambra ed Allegri: che si sia finalmente presa la sua rivincita?