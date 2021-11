Cecilia Rodriguez non usa mezzi termini sull’amore della sua vita: Parole di ghiaccio a dir poco

Dopo le voci dei giorni scorsi relative ad una presunta crisi con il suo compagno Ignazio Moser, la showgirl è tornata a parlare sui social

Le strade di Belen e di Cecilia sembra che in qualche modo tornino sempre ad incrociarsi. Della rottura tra la sorella maggiore ed Antonino Spinalbese ne è parlato ampiamente durante il corso degli ultimi tempi. I due sembravano essersi riavvicinati per un momento, ma adesso la separazione appare ormai assodata.

Stando alle recenti indiscrezioni, sembra che anche la Ceciu stia vivendo un periodo delicato con Ignazio. Ciò nonostante, c’è da dire che non esistono delle prove certe a riguardo, al contrario invece dei vari indizi che hanno portato gli amanti delle cronache rosa alla consapevolezza di una crisi in atto tra sua sorella ed il padre della piccola Luna Marì.

Cecilia è fidanzata con Moser da quattro anni. La coppia infatti, si è incontrata nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017, quando entrambi erano impegnati come concorrenti del reality show trasmesso dai canali Mediaset. Da allora non si sono mai separati, attestandosi piuttosto tra le coppie più amate dal pubblico nostrano.

Le parole di Cecilia Rodriguez

Attualmente la più piccola delle sorelle Rodriguez non sta partecipando a nessuna trasmissione televisiva, al contrario di Belen che anche quest’anno è alla guida di “Tu Si Que Vales”, talent show che per ora sta facendo registrare dei numeri eccezionali relativamente al discorso dello share.

Tuttavia, Cecilia è più attiva che mai sui social network, dove tra una pubblicazione e l’altra sta sponsorizzando il nuovo brand della famiglia Rodriguez, chiamato “Hinnominate”. Negli ultimi giorni però, tra i suoi vari post sono mancati quelli insieme ad Ignazio Moser, alimentando i dubbi sull’esistenza di una presunta crisi.

Nel mentre, appena una manciata di ore fa la showgirl nata in Argentina ha caricato alcune storie in cui si è immortalata in compagnia del suo cagnolino, con il quale si è fatta una passeggiata a Parco Sempione. Durante la loro camminata, ad un certo punto il piccolo Ercole (il nome dell’amico a quattro zampe) si è gettato in un laghetto.

In un primo momento Cecilia si è dimostrata preoccupata, ma subito dopo è tornata ad utilizzare un tono ironico affermando: “Io non mi butto per venire a prenderti…”. I suoi oltre quattro milioni di seguaci possono comunque stare tranquilli, dato che in una storia successiva hanno potuto vedere il cagnolino fuori dall’acqua, seppur tutto bagnato e leggermente sporco di terra.