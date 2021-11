Diletta Leotta, dopo l’attore spunta lo sportivo: la nuova fiamma della showgirl

Diletta Leotta e Can Yaman non stanno più insieme. Chi è dunque il nuovo fidanzato della giornalista di DAZN? Non un attore, bensì uno sportivo: ecco l’indiscrezione bomba.

Diletta Leotta è una giornalista sportiva, showgirl e conduttrice televisiva, che lavora su DAZN. È siciliana, nata a Catania, ed oggi che ha 30 anni d’età è probabilmente una delle donne più in vista nel panorama televisivo italiano. Nel 2017 ha ricevuto anche il Premio nazionale “Andrea Fortunato” nella categoria giornalismo.

Oltre a DAZN, Diletta Leotta lavora anche come conduttrice radiofonica a Radio 105 e nel 2020 ha affiancato Amadeus sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo. Prima di approdare a DAZN, però, ha lavorato per diversi anni a Sky Sport, conducendo le trasmissioni dedicate alla Serie B.

Anche per via della sua appariscente bellezza, la Leotta è stata molto spesso al centro delle notizie di gossip. Qualche anno fa aveva fatto scalpore la notizia del fidanzamento con Matteo Mammì, dirigente delle reti Sky Italia. Soprattutto, però, si è parlato dei numerosi flirt con l’attore turco Can Yaman.

Lei e Can Yaman sono stati paparazzati insieme in più di un’occasione e la stessa Diletta su Instagram non ha mai nascosto la frequentazione, come dimostra la foto qui sopra. Qualunque cosa sia successo nella coppia, però, l’unico dato certo è che ormai non stanno più insieme: il turco è stato avvistato più volte in compagnia di una nuova ragazza e anche per Diletta qualcosa bolle in pentola…

Chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta

A lanciare l’indiscrezione bomba sulla nuova fiamma di Diletta Leotta è stata la giornalista Rai Paola Ferrari, in un’intervista rilasciata a Rai Radio 1. In passato la Ferrari aveva riservato più di una frecciatina alla sua giovane collega; stavolta, pur usando parole carine, ha addirittura svelato ciò quello nessuno sapeva sulla vita privata di Diletta Leotta.

“Diletta Leotta con il turco non ci è mai stata“, dice Paola Ferrari alludendo alla relazione con Can Yaman. Insomma, stando alla sua versione, i due non sarebbero mai stati insieme e il gossip dei mesi scorsi sarebbe tutto falso. Rivelazioni clamorose, che però non finiscono qui.

Paola Ferrari insiste, anche se non svela tutta la verità: “Diletta Leotta ha altri amori, che però magari non dice in giro. Io lo so per certo, però non posso dirvi nient’altro“. E quando gli chiedono se la nuova fiamma della showgirl sia anch’egli un attore, la Ferarri risponde: “Diciamo solo che è nello sport“.