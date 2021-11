Fabrizio Corona “uccide” Francesca Michielin: asfaltata la cantante

Fabrizio Corona contro le dichiarazioni di Francesca Michielin: le sue parole asfaltano la cantante ed attirano l’attenzione.

Fabrizio Corona è un imprenditore di Catania classe 1974. Inizialmente segue le orme di famiglia ed intraprende la carriera giornalistica fino al 1998 quando conosce Lele Mora e decide di dedicarsi ad un altro tipo di attività fondando l’agenzia fotografica Corona’s e diventando, nel giro di poco tempo, il Re dei Paparazzi.

Nel 2007 iniziano i primi problemi per Corona che viene arrestato e condannato. Resta in carcere per diversi anni ed anche quando esce iniziano gli arresti domiciliari ed il via vai dalla prigione. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stato sposato dal 2001 al 2014 con Nina Moric che l’ha reso padre di Carlos Maria (2002) ed è stato fidanzato con Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona contro Francesca Michielin

Nell’ultimo periodo, una questione su tutte sta tenendo banco ed è quella di poter avere assorbenti gratis per le donne che ne hanno bisogno. A sostenere questa tesi c’è anche Francesca Michielin che, proprio pochi giorni fa, ha pubblicato sul suo profilo Twitter queste parole: “E anche oggi, come ogni mese, ho speso i miei 15 euro di assorbenti. Del resto, avere il ciclo è un lusso, uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?”.

Affermazioni che non sono piaciute a Fabrizio Corona. Da sempre, Corona non si fa problemi a dire la sua ed a dire ciò che pensa e lo ha fatto anche in questo caso. Ha condiviso la notizia della Michielin che chiede assorbenti gratis ed ha scritto: “Politicamente corretto 2. La mando a cagare” uccidendo, in questo modo, il pensiero della cantante senza dar retta alla sua richiesta.

Ovviamente, il pubblico si è diviso in due: una parte a favore della Michielin ed un’altra parte con Corona.

Come sono i rapporti tra Fabrizio Corona e Nina Moric?

A far parlare è anche il rapporto tra Fabrizio Corona e l’ex moglie Nina Moric. I due sono stati sposati 13 anni ed hanno avuto un figlio, Carlos Maria. Corona e la Moric hanno avuto rapporti difficili per un po’ di tempo con tanto di dichiarazioni pubbliche l’uno contro l’altra.

Ora invece sembrerebbe essere tornato il sereno con un rapporto amichevole tra i due, soprattutto per il bene del figlio che sta crescendo ed ha bisogno di un ambiente tranquillo attorno a lui, così i genitori hanno deciso di assecondarlo.