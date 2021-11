Ilary Blasi non ce l’ha fatta: è stata fatta fuori

La conduttrice Ilary Blasi è stata fatta fuori e la vicenda ha interessato un po’ tutti: ecco di che si tratta

Uno dei volti molto apprezzati dal pubblico italiano per la sua solarità ma soprattutto perfetta professionalità e competenza capace di affrontare diverse situazioni è la bellissima Ilary Blasi che ha regalato momenti splendida di conduzione per alcuni programmi televisivi molto seguito tra cui ricordiamo L’Isola dei famosi, Grande Fratello Vip e Le Iene. Interessata ma soprattutto affascinata sin da piccola al mondo dello spettacolo ha esordito con altre colleghe nel famoso quiz condotto da Gerry Scotti in qualità di “Letterina”, Passaparola.

Sin da piccola con i suoi capelli biondi, il suo sorriso innocente e gli occhi celesti ha conquistato il mondo degli spot pubblicitari in quanto ha partecipato a soli tre anni alla pubblicità dell’Olio Cuore insieme a tutta la sua famiglia e al volto di Mariangela Melato. Successivamente, visto il riscontro positivo, un’amica di sua mamma provò a convincerla a portare la piccola Ilary ad un’agenzia per la sua meravigliosa spigliatezza e così venne scelta e scritturata per diversi spot quali ricordiamo Bauli, Cicciobello, Renault, Fiat, Findus, Balocco.

Una volta cresciuta, ella cerca di entrare nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza Miss Italia 1998 indossando la fascia di Miss Cinema Lazio. Dedicando parte della sua vita a fare i provini, si da un ultima assoluta possibilità ossia quella del programma di Gerry Scotti Passaparola, venendo scelta e infine scritturata in qualità di Letterina insieme ad altre sue colleghe poi diventate amiche come Silvia Toffanin, conduttrice oggi della trasmissione Verissimo. Terminata questa esperienza di rilievo, ella conduce insieme ad Alvin l’edizione musicale di Top Of The Pops.

Di recente durante la conduzione di un programma chiamato Fashion or Trashion, dedicato principalmente ai look, alla moda e allo stile ha mandato una frecciatina alla D’Urso scatenando l’ira dei fan della presentatrice affermando: “Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni […] Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto”.

Pare proprio che la bella Barbarella stesse soffiando proprio il posto alla Ilary per la nuova edizione di un programma.

L’indiscrezione su un nuovo programma

Cominciano a circolare nuove voci per quanto riguarda i palinsesti Mediaset e i programmi al riguardo: sembrerebbe che qualcuno come la bella D’Urso stesse soffiando il posto alla Blasi per la nuova conduzione dell’edizione de L’Isola dei famosi.

La scelta dei piani alti potrebbe essere associata sia ad un fatto di share, in quanto le scorse edizioni non sono state molto seguite e come seconda motivazione è il forte corteggiamento della rete Sky alla conduttrice campana Barbarella.

Quindi quale sarà il futuro della nuova trasmissione e chi vedrà al timone? Tutti aspettano gli aggiornamenti ma soprattutto cosa avrà da dire la bellissima Ilary a riguardo.