Mauro Icardi e Wanda Nara, spunta il retroscena del tradimento: costretto a dormire in macchina

Spunta il retroscena su Mauro Icardi costretto a dormire in macchina: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Mauro Emanuel Icardi è il suo nome completo, uno dei calciatori più forti di cui gode il Paris Saint Germain che emerge nell’anno 2010 come attaccante della Sampdoria fino ad approdare all’Inter nel 2013. Ha fatto parlare di sé non solo come ottimo giocatore aggiudicandosi la nomina di miglior giocatore AIC nel 2018, ma anche per le sue storie d’amore in particolare con la compagna attuale Wanda Nara con cui ha avuto due figlie. Nonostante il calciatore fosse argentino, molti non sanno che i suoi genitori avevano origine italiana.

Icardi da un punto di vista tecnico calcistico è soprannominato El niño del partido in quanto è un centroavanti molto forte fisicamente dotato del fiuto del goal divenuto successivamente, nel corso della sua carriera un attaccante di manovra collaborando spesso con i propri compagni di squadra. Sin da piccolo si appassiona al mondo calcistico in quanto i suoi genitori a soli cinque anni lo iscrivono al Club Infantil Sarratea, una piccola squadra del quartiere di Rosario, vicino Santa Fe.

Con la famiglia, Icardi si trasferisce in Spagna, nelle Canarie precisamente nel comune di Las Palmas, venendo tesserato dal Vecinadrio dove segna 384 gol in sei anni prima di trasferirsi a Barcelona. Ancora una volta nell’anno 2010 si trasferisce in Italia, nella squadra della Sampdoria dove le sue capacità spiccano ed esordendo successivamente prima nella Roma e successivamente nella quadra nero-blu. Il suo primo goal, ricordiamo, è della partita Inter- Juventus finendo 1 a 1.

Ha rivelato a seguito di un’intervista che con i primi soldi guadagnati a diciotto anni, si è comprato un Hammer giallo, un’occasione irresistibile per un ragazzo di quell’età che aveva il sogno di quella macchina sin da ragazzino.

Dal punto di vista sentimentale, il calciatore ha fatto molto chiacchierare il mondo del gossip in quanto nel 2013 egli ha conosciuto Wanda Nara, compagna del suo amico fino a quel momento Maxi Lopez, i due si sono innamorati e in poco tempo sono convolati a nozze un anno dopo, nel 2014, a Buenos Aires. Pare che, in quest’anno qualcosa tra i due è andato storto e la bella Wanda sia stata tradita con China Suarez.

Il presunto tradimento di Mauro Icardi

Secondo alcune indiscrezioni pare che il calciatore Icardi avesse tradito Wanda Nara con la splendida China Suarez ma con la complicità di suo cognato Jakob Von Plessen, fidanzato di Zaira Nara in un famoso hotel a Parigi.

Yanina Latorre nella famosa tv Los ángeles de la mañana ha rivelato: “Quello che sto per dirti, né Wanda né Zaira lo sanno, ma Jakob è finito a dormire in macchina per coprire Mauro. Avrà paura di Zaira e non ha osato spendere un euro per pernottare in albergo”.