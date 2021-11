Valeria Marini ricoverata d’urgenza: ecco le condizioni della showgirl

La bellissima Valeria Marini è stata ricoverata di urgenza: ecco come sta e quali sono le sue condizioni, i dettagli della vicenda

Uno dei punti di diamante della trasmissione andata in onda negli anni Novanta molto seguita e amata dagli spettatori, Il Bagaglino, aveva come volto principale quello della splendida showgirl, attrice e imprenditrice dalla bellezza prorompente che ha fatto sognare parecchi uomini: stiamo facendo riferimento a Valeria Marini. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, una delle ultime è stato il Grande Fratello Vip, ma possiamo citarne alcune come la 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati.

La bella Valeria è nata a Roma ma per completare i suoi studi si è trasferita a Cagliari, successivamente si è diplomata al Liceo San Gabriele di Roma, fino ad approdare e a interessarsi subito al mondo dello spettacolo lavorando come modella e conseguendo nel 1990 la fascia di Una ragazza per il cinema classificandosi al terzo posto e ottenendo piccole parti in alcuni film. Ha anche la possibilità di recitare a teatro nella commedia I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia, interpretando il ruolo di una cameriera un po’ svampita e molto ingenua.

Comincia ad assaporare la scena televisiva già dal 1992 quando partecipa al programma Luna di miele, una trasmissione condotta da Gabriella Carlucci proseguendo come primadonna del varietà Il Bagaglino in sostituzione di Pamela Prati. Riscuote un ottimo successo con l’esperienza successiva in onda su Rai 1 in prima serata con il varietà Saluti e Baci.

Valeria Marini ha rivelato a seguito di un’intervista a Verissimo di essere caduta nel baratro della depressione affermando: “È stato un anno difficile mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere. Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”. Pian piano le sue condizioni sono migliorate e la showgirl ha capito che la vita è un dono davvero meraviglioso.

Purtroppo ha riscontrato un problema che ha comunicato sui suoi social preoccupando i fan.

Il problema di Valeria Marini

Valeria Marini ha mostrato il suo volto sul suo profilo Instagram coperto ad un occhio con una benda e questo ha fatto preoccupare i fan. La stessa showgirl ha rivelato di aver avuto un problema all’occhio che andava assolutamente operato.

Proprio la showgirl ha dichiarato: “Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes lì il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia, e lui mi ha detto: ‘Valeria, qui la cosa è delicata, ti devi operare’. Poi però era piena estate, facevo caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era perdere la vista da un occhio”.

Nonostante la paura dell’intervento e la voglia di rimandarlo più volte, ella è riuscita a superare il problema confessando di star riprendendo in mano la sua vita con estrema gradualità, anche se terrà la benda per dieci giorni almeno.