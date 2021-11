Ve la ricordate Barbara Chiappini? La sua vita è completamente cambiata: ecco cosa fa oggi

Barbara Chiappini ha cambiato totalmente la sua vita con un nuovo lavoro che l’ha portata lontana dal mondo della televisione per il bene dei suoi figli.

Barbara Chiappini è una conduttrice televisiva e showgirl di Piacenza classe 1974. Nel 1993 viene eletta Miss Mondo Fotogenia al concorso Miss Mondo ed inizia la sua carriera televisiva che la porta ad affiancare Raimondo Vianello in Studio Tappa e Giorgio Mastrota in Nati per Vincere. Nel 2000 arriva a Domenica In ed è inviata di Fornelli d’Italia.

Poi è la volta di Vivere Meglio e la troviamo come concorrente dell’Isola dei Famosi. Ha condotto Tintarella di Luna, Fritto, che passione!, Prima colazione, Camper Magazine salvo poi diminuire le presenze in tv a qualche ospitata. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2011 è sposata con Carlo Maria Agostini che l’ha resa madre di Sveva Lucia (2014) e di Folco (2015).

Di cosa si occupa oggi Barbara Chiappini?

Barbara Chiappini era una delle showgirl più amate: bella e sensuale, con un sorriso in grado di conquistarti. Tuttavia, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia e trovare un modo per andare avanti senza avere a che fare con i compromessi del piccolo schermo.

Così Barbara ed il marito hanno deciso di abbandonare la città e di trasferirsi nella campagna romana per permettere ai figli di crescere lontani dal caos ed immersi nella natura. Hanno aperto un’azienda agricola, hanno cani, gallo e galline e si occupano della produzione di fragole di bosco. La stessa Chiappini si occupa, in prima persona, della potatura dei rami secchi e della raccolta dei frutti.

Certo, un cambiamento inusuale che però la rende felice anche se, ovviamente, non chiude le porte al mondo dello spettacolo. È pronta a tornare sul piccolo schermo per ruoli che le impegnerebbero poco tempo e che le permetterebbero di conciliare il lavoro con il suo essere mamma.

Barbara Chiappini e la crisi con il marito

Tra Barbara Chiappini ed il marito Carlo tutto procede per il meglio, ma solo poco tempo fa i due hanno vissuto un periodo di crisi. Una rottura che avevano tenuto nascosta a tutti fino a quando la cugina di Barbara, che non sapeva nulla del loro allontanamento, le ha detto di aver sognato sua mamma (morta quando la showgirl aveva 11 anni) che le chiedeva di riferire alla Chiappini di restare con il marito per amore dei figli.

Barbara è rimasta sconvolta ed ha capito che stava facendo un errore, che le crisi sono normali all’interno di ogni coppia e che vanno superate. Grazie al messaggio arrivato dalla mamma defunta, è tornata ad essere felice al fianco di Carlo.